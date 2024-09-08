'Живые камни', которые станут украшением дома: как вырастить самостоятельно литопсы

Уход за комнатными растениями любители называют одним из лучших антистресс-занятий. Но начинать лучше с простых в уходе и при этом интересных растений – таких, как литопс.

Их еще называют живыми камнями, ведь такой суккулент действительно напоминает камешек, точнее кусочек морской гальки или коралла, способный время от времени выпускать красивый яркий цветок. OBOZ.UA рассказывает, как выращивать и ухаживать за литопсами.

Что такое литопсы

Происходят эти суккуленты из африканских стран – Намибии, Ботсваны и ЮАР. Уроженцы каменистых пустынь, литопсы не боятся засухи и одинаково хорошо переносят как жару, так и прохладу.

Поскольку родина этих растений находится южнее экватора, то их жизненный цикл несколько отличается от привычного нам, жителям Северного полушария. На весну и лето у них приходится период покоя, цветут литопсы в период с августа по ноябрь, а зимой накапливают силы для нового сезона.

По размерам это растение небольшое – лист имеет 2,5-5 см в диаметре. Цветет литопс белыми, желтыми и оранжевыми цветами. При этом головки этих цветов относительно большие – они сопоставимы по размеру с телом растения, а иногда даже вырастают больше него.

Как вырастить литопс из семян

Если вы хотите серьезно испытать свои силы, попробуйте вырастить литопс из семян. Сеять его лучше ранней весной. Семена можно приобрести в садовых центрах и на соответствующих сайтах.

Перед тем, как заложить семена в грунт, подержите их в воде несколько часов, а затем разложите на песчаной смеси для суккулентов и присыпьте песком. Время от времени опрыскивайте емкость с семенами из пульверизатора, но следите, чтобы субстрат при этом был лишь немного увлажненным. При хорошем освещении и достаточно высокой температуре (25 градусов), всходы могут появиться уже через 7-10 дней. Но, чтобы окрепнуть и выпустить настоящие листья растению понадобится еще несколько месяцев.

Пересаживать в постоянный горшок литопсы можно, когда первая пара листьев состарится, высохнет и лопнет. Растение освободит молодые побеги и будет готово к переезду в постоянный горшок. Емкость выбирайте небольшую, а субстрат – специально созданный для кактусов. И не забудьте о хорошем слое дренажа. Почва не должна задерживать воду.

Уход за литопсами

Вырастили вы "живой камень" из семян или купили готовое растение, ему нужен правильный уход. Обеспечьте литопсу много света. Очень желательно, чтобы 4-5 часов в день он находился под прямыми лучами. Или замените их фитолампой.

Летом растение будет хорошо чувствовать себя при комнатной температуре. В зимние месяцы обеспечьте ему прохладу – 10-12 градусов. Но не ниже 8.

Когда растение находится в состоянии вегетации, поливайте его раз в две недели небольшим количеством воды. Пролейте землю в горшке, дайте лишнему стечь в поддон и слейте эту воду. Она не должна застаиваться – от этого литопс может загнить. Опрыскивать растение не нужно. Когда оно перейдет в состояние покоя, полив можно будет тоже прекратить.

Пересадка и подкормка

В регулярной пересадке и внесении удобрений литопсы не нуждаются. Пересаживать их нужно, когда вы заметите, что корни растения заполнили весь горшок и стали из него выбиваться. Тогда дождитесь начала периода активного роста и перенесите растение в немного большую емкость. Но выбирайте горшок только на 15-20% больше предыдущего и глубиной не менее 10 см.

Размер сосуда зависит от того, сколько растений вы выращиваете вместе. Литопсы хорошо себя чувствуют, если размещать их по несколько штук вместе.

Аккуратно достаньте растение из старого горшка. Осторожно расправьте стержневой корень, чтобы он не загибался, в таком состоянии перенесите в новую емкость и заполните ее грунтом. При этом на дне должно быть 2-3 сантиметра дренажного материала. Им же лучше покрыть землю сверху. Листья должны возвышаться над поверхностью примерно на две трети своей высоты.

Размножение

Кроме высева литопсы можно размножать молодыми побегами. Отделите такую часть от взрослого растения и пересадите в свежую почву. Пока литопс будет укореняться, лучше держать его под парником.

Цвести растение начинает примерно на третий год жизни. Если вы хотите собрать с него семена, вам придется самостоятельно опылить цветок с помощью кисточки или ватной палочки и дождаться, пока семечки созреют. На это уйдет около 9 месяцев. Также можно использовать в качестве посевного материала плоды растения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно подкармливать рождественник, чтобы он пышно зацвел зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.