Как вырастить дома голубику: где сажать и как подготовить почву

Голубика – вкусная и полезная культура, которую можно вырастить на приусадебном участке. Голубика долголетняя, и при благоприятных условиях может плодоносить до 30 лет. Высаживать культуру лучше всего осенью или весной.

Голубика любит солнечные участки, а в тени ягоды могут уродить кислыми. OBOZ.UA рассказывает, как вырастить дома голубику, где лучше сажать и как нужно подготовить почву.

Выбор саженцев

В первую очередь следует учитывать климатические условия. В прохладных регионах лучше выращивать низкорослую канадскую голубику, а в южных более теплых районах хорошо приживаются и сорта садовой голубики.

Важно выбрать здоровый и крепкий саженец с хорошо развитой корневой системой. Специалисты проанализировали, что лучше приживаются кусты 2-3 летнего возраста. Если высаживаете однолетний кустарник, следует сразу удалить слабые побеги, а двухлетние растения уже можно не обрезать.

Где сажать голубику

Голубика не любит холодных ветров. Лучше всего подойдут солнечные и защищенные от ветра места. В тени ягоды будут кислыми, и урожай будет бедным.

Кусты голубики очень требовательны к почве. Следует прежде всего упомянуть о природных условиях роста – голубика растет под хвойными деревьями на легкой кислой почве, поэтому обычная почва на грядке ей противопоказана.

Кусты следует высаживать торфяно-песчаные или торфяно-суглинные хорошо дренированные почвы с рН 3,5-4,5. На корнях голубики есть микориза (симбиоз корней растения с грибами), которая плохо переносит землю, на которой раньше росли другие огородные культуры.

Подготовка участка

При перекапывании грядки для подкисления можно добавить торф, а также подмешать опилки, кору, опавшие листья или хвою. Нужную кислотность можно достичь с помощью серы (50-100 г на кв.м) или можно полить подкисленной водой (10 л воды на 1 кв.м). Подкислению способствует также щавелевая или лимонная кислота (3 ч. л. на 10 л.). Полезным также будет комплексное минеральное удобрение.

Ямки следует подготовить заранее, за 14-21 день до посадки саженцев, чтобы почва хорошо осела. Размеры ямок зависят от грунта и размера куста голубики. Средняя ширина ямы должна составлять 100 см, а глубина – 20 см.

Между низкорослыми сортами важно соблюдать расстояние 0,3-0,5 м, между кустами среднего размера – 0,7-1 м, а для высокорослых достаточное расстояние составляет 1,2-1,5 м.

Правила посадки голубики

Простая пересадка из контейнера в яму с большой вероятностью приведет к гибели растения. Предварительно контейнер с саженцем нужно погрузить в ведро с водой на 30 минут, после чего – вынуть и осторожно размять земляной ком.

На дно ямы рекомендуется насыпать кору сосны, иглы, шишки толстым слоем (10 см) для дренажа. Боковые стороны ямы можно укрепить шифером, пленкой или досками – это нужно, чтобы не допустить разрастания корней за пределы подготовленной кислой почвы.

Осторожно расправьте корни, присыпайте почвой и обильно полейте. Сосновые иглы станут идеальной мульчей для сохранения влаги и борьбы с сорняками.

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