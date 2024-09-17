Как вырастить дома мандарин из косточки: простые советы

Выращивание мандарина дома – это интересный опыт для любителей комнатных растений. Также это возможность получить домашние, вкусные и сочные цитрусовые плоды.

Хотя мандарин не относится к самым простым растениям, правильный подход и немного терпения помогут добиться успеха. О том, как вырастить его из косточки, рассказал Флористікс Інфо.

Подготовка косточки к проращиванию

Лучше всего брать косточки из свежих плодов, которые вы только что съели. Тогда их не нужно будет замачивать. Также важно выбрать несколько здоровых, больших и целых косточек, ведь не все они смогут прорасти.

Однако если у вас сухие семена, то их перед посадкой следует завернуть на несколько дней во влажную ткань или салфетку. Не забывайте регулярно увлажнять посевной материал.

Посадка семян

Как только косточки проросли, их нужно высаживать в почву, а именно в смесь из 3 частей субстрата земли и по одной части перегноя, песка и листовой земли с несколькими горстями глины. Готовить грунт для посадки придется собственноручно, ведь торф, входящий в состав готовых субстратов, вреден для мандарина.

Семена высаживают в стаканы объемом 200 мл или в емкости с дренажными отверстиями глубиной не более 9 см. На их дно обязательно нужно положить слой керамзита или мелких камешков.

Углублять косточку нужно во влажную землю примерно на 4 см. После посадки посевы следует держать при температуре 20-25 градусов.

Пересадка

После посева в течение 3-4 недель должны появиться первые ростки. Если вы посадили все косточки в один контейнер, то после появления первых четырех листочков их нужно рассадить по отдельным емкостям. Следующее пикирование перевалкой нужно провести тогда, когда корни растений заполнят весь объем стаканчика.

Уход

После пересадки молодого мандарина в горшок, важно правильно ухаживать за ним. В первую очередь, растению требуется регулярный полив. Мандарины любят влажную почву, но не переносят застоя воды, поэтому поливайте его отстоявшейся водой только тогда, когда верхний слой земли будет сухим.

Также следует обеспечить растению достаточное количество света. Мандариновые деревья любят солнечные места, поэтому лучше всего поставить горшок на подоконник, выходящий на юг или юго-восток.

Благоприятной температурой развития, бутонизации и цветения мандарина считается промежуток от 16 до 18 градусов и при влажности воздуха 60 %. Однако не стоит переживать, если в комнате слишком жарко. Мандарин может расти и плодить даже при 40 градусах.

Что касается подкормки, то в период покоя ее производить не нужно. Однако во время вегетации в почву следует дважды в месяц вносить раствор комплексного минерального удобрения.

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