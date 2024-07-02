Как вырастить дома на огороде аналог маракуи: инструкция

Сегодня в магазинах можно найти множество экзотических фруктов, например, маракую. Однако не все знают, что ее можно вырастить и на собственном огороде.

Тропический фрукт нуждается в особых климатических условиях и уходе, но получить хорошие плоды вполне возможно даже в Украине. О том, как посадить и ухаживать за пассифлорой, рассказал доктор наук, главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко.

Плоды Passiflora edulis, происходящие из Бразилии, называют маракуя. Также есть Passiflora ligularis или гранадиллы. Однако для выращивания в Украине наиболее подходит Passiflora incarnata или маракок. Она отличается зеленым цветом, а по вкусу не уступает другим пассифлорам.

Как вырастить пассифлору

Авраменко отмечает, что самый надежный способ размножения пассифлоры – это разделение корневищ. Их следует хранить во мху в холодильнике или погребе. Проращивать посевной материал также лучше в мхе, ведь в почве он может подгнивать. Также он рекомендует высаживать растения разных сортоформ для лучшего переопыления.

Чтобы вырастить экзотический фрукт для начала, нужно обеспечить теплый субстрат, температурой не ниже 22 градусов, например, торф, землю и мох. Корневища сажают в конце февраля, но перед этим их следует обеззаразить в растворе перманганата калия, перекиси водорода или протравителя.

Проращивание корня и посадка

Разложите корни на субстрат и сверху присыпьте мхом. Поставьте это все в парник или на подоконник с подогревом от 22 до 30 градусов. Когда появится проросток, кусочек корня с ним длиной 3-4 см нужно отрезать и поместить в горшок с питательным субстратом.

Горшок для пассифлоры должен быть неглубоким. Чтобы поддерживать температуру, их можно ставить на теплый коврик.

Температура воздуха должна превышать 20 градусов. Если все будет хорошо, то почки появятся через месяц.

Высадка в открытый грунт

Высаживать маракую в открытую почву можно, когда минует риск заморозков, температура воздуха будет держаться более 20 градусов, а растения достигнут высоты до 0,5 м. Это обычно конец мая или начало июня. Авраменко рекомендует ориентироваться на сроки высадки рассады перца.

Высаживать пассифлору нужно на расстоянии 0,5 м друг от друга. Выбирайте для этого солнечные места, но чтобы в течение дня на нее хотя бы частично спадала тень, и разрыхленную почву без содержания глины. Если некоторые растения слишком малы, их высаживать не следует.

Уход за пассифлорой

После высадки в открытый грунт растения нужно поливать как можно чаще, чтобы он всегда был увлажнен. Также в зависимости от плодородия земли нужно однократно внести удобрение, а именно поливать через коровий навоз или внести аммиачную селитру или карбамид.

Так как маракуя – это лиана, следует установить обои и опоры, чтобы она могла свободно плестись. Побеги лучше направлять так, чтобы они были на расстоянии от 20 до 100 см друг от друга и равномерно получать солнечный свет.

Пассифлора созревает от 2 до 3 месяцев в зависимости от температуры выращивания. Урожай можно получить уже в первый год.

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