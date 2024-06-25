Как защитить растения от летней жары и почему постоянный полив – не выход

Летняя жара является настоящим испытанием не только для людей, но и растений. Высокие температуры и палящее солнце могут нанести значительный ущерб вашему саду или огороду.

Если не принять меры, то можно столкнуться с ухудшением состояния растений или даже с их гибелью. Но не беспокойтесь, ведь у Parker Pastures есть несколько гениальных приемов, которые помогут спасти культуры от жары.

Когда температура воздуха повышается, люди начинают чаще поливать растения, потому что думают, что так помогут им чувствовать себя лучше. Однако с этим нужно соблюдать осторожность. Чрезмерная влага способствует развитию грибковых заболеваний, вымыванию питательных веществ из почвы и может привести к гниению корней.

Чтобы всегда знать, нужно поливать огород или нет, можно использовать влагомер. Вставив это простое устройство в грунт, вы можете проверить, требуют ли ваши культуры воды и достаточно ли они увлажнены.

Мульчирование

Мульчирование – это метод, улучшающий структуру почвы в течение всего года. В жаркую погоду оно сохраняет умеренную температуру корней и позволяет земле лучше удерживать влагу. Это не только помогает сохранять растения в более прохладной среде, но и уменьшает потребность в частом поливе.

Для большинства культур будет достаточно 5-7 см мульчи.

Затеняющая ткань

Для защиты своих культур от жары вы также можете использовать затеняющую ткань или сетку. Она будет защищать ваш сад и огород от вредного ультрафиолетового излучения.

Вы можете установить колья или столбики вокруг грядок и прикрепить на них ткань, создавая своеобразное укрытие.

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