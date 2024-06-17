Как вырастить дома на огороде арахис: в чем главные проблемы

Арахис – один из самых любимых видов орехов. Он и сам по себе является вкусной закуской, и хорош во многих рецептах. Знали ли вы, что можно вырастить это растение на собственном огороде?

Да, это более южная культура, но эксперименты некоторых любителей огородничества показали, что при определенных усилиях его можно выращивать и в более северных широтах. OBOZ.UA узнал секреты и лайфхаки, которые в этом помогут.

Почему сложно выращивать арахис

Земляной орех (это другое название культуры) относится к семейству бобовых. Плоды однолетнего растения созревают в земле, а период вегетации составляет до 150 дней – что достаточно долго. Зацветает растение через 6-7 недель после появления первых всходов и продолжает цвести в течение трех месяцев. Из небольшого желтого цветка образуется уникальный плод – гинофлор. Он разрастается, загибается вниз, врастает в землю и созревает уже там.

С одного растения можно собрать до 50 стручков. В каждом стручке содержится до 4 семян. Именно они и являются теми самыми "орехами", которые так популярны во всем мире.

Как выбрать арахис для посева

Приобретенный в магазине готовый к употреблению арахис вряд ли даст вам хороший урожай. Засевать нужно специально подготовленные зерна. При этом важно обратить внимание, чтобы выбранный сорт был подготовлен к выращиванию в условиях более холодного климата. К таким можно отнести сорта "Валенсия украинская", "Линар", "Валар", "Степняк".

Где посадить арахис

Поскольку это растение теплолюбивое, для арахиса нужно выбирать полностью освещенную солнцем грядку, куда не падает тень. Земля на участке должна быть сухой – без грунтовых вод высокого залегания. Глинистые почвы, солончаки и земля с кислой реакцией не подойдут растению.

Чтобы растение хорошо прижилось, участок под него нужно готовить с осени. Так на каждый квадратный метр следует добавить по 50 грамм комплексных удобрений и по 1 ведру органики – компоста или перегноя.

Лучше сажать арахис после картофеля, огурцов или капусты. Меньше подойдут другие представители семей пасленовых или капустных. После любых других бобовых арахис можно сажать не раньше, чем через три года.

Как вырастить арахис

Сажать семена растения можно, когда почва прогреется не менее 12-14 градусов. Не ниже должна быть температура воздуха ночью. Идеальная температура для культуры составляет выше 25 градусов. Если она упадет до 15 градусов, арахис остановит свой рост, а менее чем при 12 градусах – не сформирует бобы. Даже незначительные заморозки могут уничтожить все посевы.

Чтобы упростить себе выбор времени для посадки арахиса, сажайте его, ориентируясь на бахчевые культуры. Ореху после них нужна еще примерно неделя.

Арахис высаживают неплотно, оставляя большие междурядья, это облегчает окучивание. Для посева нужно сделать глубокие бороздки (6-8 см) на расстоянии 60-70 см друг от друга. Перед посевом ядра замачивают на 12 часов, затем полностью обсушивают в темноте на выложенной в один слой ткани. Такие циклы продолжительностью в 12 часов повторяют до появления признаков проснувшихся ростков (под тонкой кожицей появляется явная выпуклость). Арахис следует сразу высевать на близкой к оптимальной дистанции, чтобы максимально снизить потребность в прорежении. Желательное расстояние между кустами – 15-20 см. Также хорошо выращивать орех через рассаду.

Как ухаживать за арахисом

В течение жизненного цикла растение нужно много раз окучивать. В начале цикла выращивания землю нужно регулярно разрыхлять и очищать от сорняков. А первое окучивание проводить через 10 дней после зацветания.

Далее процедуру повторяют каждые 10 дней. Растение окучивают на 5-7 см. Делать это лучше после полива или обильного дождя и укладывать землю как можно равномернее.

Требования к поливу у арахиса достаточно скромные. Но если дождей нет, то лучше увлажнить землю возле растения. В сухие периоды полив нужен раз в 10 дней до завершения цветения и в 5-7 дней после начала вызревания первых бобов. Прекратить полив нужно примерно за месяц до сбора урожая.

Когда собирают арахис

Когда зелень растения начинает желтеть, можно выкопать на пробу несколько стручков арахиса. Если их легко разбить, а ядра отделить от оболочки – урожай готов к уборке. Важно успеть сделать это до первых заморозков. Если дать арахису замерзнуть в земле, плоды станут горькими и потеряют всхожесть.

Плоды достают из земли вилами, отряхивают корни от земли и подсушивают ботву на воздухе. На это может уйти около 10 дней. Только после этого можно снимать и сушить стручки. Для них потребуется теплая среда (до 40 градусов) и хорошая вентиляция. Семена, которые пойдут в пищу, можно сушить в духовке или электросушилке.

Хранят арахис неразлущенным в картонных ящиках. Насыпают стручки слоем не толще 10 см. Также он хорошо хранится в холщовых мешках. Складывать их нужно в темное и прохладное помещение (8-10 градусов) с хорошей вентиляцией.

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