Как вырастить дома на огороде маракуйю: профессиональные советы

Маракуйя по своему происхождению растение тропическое. В природе этот вид пассифлоры встречается в Бразилии, но опытные агрономы утверждают, что фрукт вполне можно вырастить и на обычном украинском огороде.

О том, как это правильно сделать, рассказал главный научный сотрудник в Институт растениеводства им. Юрьева НААН, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Авраменко. Выращиванию маракуйи он посвятил отдельное видео на своем Youtube-канале.

По словам Авраменко, в первую очередь нужно внимательно отнестись к выбору сорта растения. Темно-фиолетовая Pasiflora edulis, плоды которой продаются в магазинах как экзотические фрукты, вряд ли выдержит украинский климат. Еще более вкусная Pasiflora granadila или маракуйя сладкая практически не имеет шансов прижиться в наших широтах. А вот Pasiflora incarnata, также известная как северная маракуйя, будет чувствовать себя очень хорошо в любой климатической зоне Украины. По словам Авраменко, есть даже украинские сортоформы этого вида.

Размножать северную маракуйю можно семенами и делением корневищ. Но важно иметь в виду, что семена растения могут не передать следующему поколению свои сортовые особенности и выращенная таким образом лоза с большой вероятностью не даст урожая.

Если же вы выращиваете маракуйю методом разделения корневищ, хранить посадочный материал нужно завернутым в мох в холодных и относительно влажных условиях. Подойдет погреб или холодильник.

Приобретенное корневище первым делом необходимо прорастить. Субстрат для проращивания можно брать разный – землю, торф или мох. Но Авраменко больше советует выбирать именно мох, ведь он защищает корешки растения от загнивания.

Разложите корни на мхе и присыпьте этим же субстратом сверху. Поставьте все в теплое место. Можно проращивать растение в парнике или на подоконнике. Температура воздуха при этом должна составлять 25-30 градусов. "Когда появится проросток, кусочек корня с проростком отрезать и поместить в стаканчик с питательным субстратом", - рекомендует агроном.

На одном участке лучше сажать несколько сортоформ маракуйи. Это обеспечит им лучшее опыление.

К высадке в открытую почву молодая лоза будет готова, когда она достигнет высоты до 0,5 м. Меньшие побеги могут стать добычей муравьев, поэтому их лучше подрастить до оптимального размера.

Важно переносить растение в землю только тогда, когда минует угроза заморозков. Оптимальным временем станет конец мая или начато лето. Расстояние между лозами должно составлять 0,5 метра.

Рассказал Авраменко и о другом способе выращивания маракуйи. Для него нужно выкопать лозу еще зеленой осенью и посадить в горшок. Такой горшок помещается в теплое и светлое помещение, где и зимует.

Такой способ опасен тем, что стебель маракуйи может слишком рано уйти в рост. В таком случае она сформирует длинные, но слабые побеги.

Во всяком случае, для выращивания маракуйи понадобится опора, ведь это лиана, обладающая способностью плестись. Поэтому позаботьтесь об шпалерах, как под виноград. Длина лозы пассифлоры составляет примерно 3 метра, но может достигать и 5 метров.

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