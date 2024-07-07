Как вырастить хурму дома: советы для дачников

Садоводство с каждым годом развивается, поэтому сегодня уже сложно удивить кого-нибудь выращиванием экзотических фруктов. Если соблюдать некоторые правила, то можно получить вкусный и обильный урожай даже в домашних условиях.

Посадка и уход за хурмой – задача не из легких, но вполне реальная. О том, как добиться успеха и полакомиться вкусными плодами собственного производства, рассказало издание Зелена садиба.

Климат, в котором обычно растет хурма, кардинально отличается от украинского, поэтому если вы все же решили вырастить этот фрукт, то следует быть готовым к тому, что придется тщательно ухаживать за растением и защищать его от всех опасностей.

Выбор сорта

Первый шаг к успешному выращиванию хурмы – правильный выбор сорта. К сожалению, не все они подходят для выращивания в Украине. Как правило, в условиях нашего климата приживаются только хурма виргинская или американская. Они имеют мощный стержневой корень и относительно маленькие плоды, но ничем не хуже вкусовых свойств.

Сорта для центральных и северных регионов Украины:

Мидер;

Вебер;

Белогорье;

H-120;

Йейтс;

Жюль;

Жукис;

Молер;

Вандерфул.

В западных регионах Украины можно также выращивать:

Женева Ред;

Эрли Голден;

Женева Лонг;

Прок;

Сосновская;

Барбарос Блаш;

Эрли Джуэл.

Сорта для южных регионов Украины:

Чучупака;

Виргинская крупноплодная.

Джон Вик;

Украинка;

Божий дар;

Никитская бордовая.

Где сажать хурму

Хкрма – это солнцелюбивое растение. Сажать ее нужно в самом теплом светлом месте на земельном участке возле дома или других сооружений, которые оградят дерево от любых сквозняков.

Почва

Хурма будет нормально развиваться только в лёгкой земле без щелочной реакции. Также, чтобы растение не болело и без проблем прижилось нужно высалить его в рыхлые, водопроницаемые почвы с дополнительным внесением песка или торфа и кислой или нейтральной реакцией – pH от 5,0 до 8,0. Сырость и задержку воды культура не выдержит.

Саженец

Из-за особенностей корневой системы хурма плохо переносит пересадку и выкапывание.

При покупке саженца следует выбирать растения которым уже есть 1-2 года. Лучше всего, чтобы она была в контейнере с закрытыми корнями, ведь малейшее их пересыхание может разрушить растение. Открытые саженцы можно выбирать только если его выкопают прямо перед продажей и обеспечат ему транспортировку в торфе, влажных опилках, песке.

Посадка хурмы

Высаживать саженцы следует как можно скорее в глубокие ямы (до 70 см вглубь и ширину) с дренажем. Перед этим их обильно поливают или замачивают и укорачивают высоту примерно наполовину.

На юге Украины можно сажать осенью хурму, но, как правило, на большинстве территорий это делают весной, до пробуждения почек.

В яму саженцы нужно устанавливать ровно, расправляя корни и опуская место привоя на 3-5 см. Если вы купили дерево в контейнере, то сажать нужно прямо с земляным комом.

Землю, оставшуюся после выкапывания ямы, следует смешать с равными частями песка и торфа, компоста или перегноя и засыпать смесью растение, не оставляя пустот. В конце концов, нужно обильно полить хурму и замульчировать. Дальше мульчу следует возобновлять постоянно, а сорняки, пробивающиеся сквозь нее – удалять.

Уход за хурмой

В течение месяца после посадки нужно поливать растение еженедельно. Далее, раз в семь дней следует поливать (5-6 ведер) только если стоит жара и засуха.

Два раза в год нужно подкислять воду или вносить в землю подкисляющие удобрения.

В общем в первые 4-5 лет хурма не нуждается ни в какой подкормке. Как правило, избыток органики и минералов лишь нарушает подготовку к зиме, отрицательно влияет на плодоношение. Когда растению исполнится 6 лет, ранней весной можно вносить зрелую органику или полные минеральные удобрения.

В первые три года роста дерева, его следует укрывать на зиму, даже если вы приобрели морозостойкий сорт.

Обрезка

Формировать хурму крону нужно по правилам, общим для плодовых деревьев. Но не стоит давать развиваться ветвям, произрастающим под острым углом и загущающим крону.

Стандартная обрезка включает укорочение ветвей на треть или половину длины. Со временем, после нескольких лет плодоношения, нужно удалять старые ветви старше 3 лет.

Плодоношение

Первый урожай дерево может дать на четвёртый год, но чаще первые плоды появляются только через 5-6 лет после посадки.

В первые годы плодоношения завязи лучше прореживать, оставляя 2-3 хурмы на веточку. Также будьте готовы к тому, что из-за веса плодов веточки придется чем-то подпирать.

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