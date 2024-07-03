Как вырастить дома в саду ароматный тысячелистник: простые советы

Тысячелистник – одно из самых полезных лекарственных растений, обладающее антисептическим, противовоспалительным, антиоксидантным и регенерационным действием. Тысячелистник используют при болезнях желудочно-кишечного тракта, для снижения артериального давления, при менструальных болях и различных воспалительных процессах.

Вырастить дома ароматный тысячелистник несложно – он совсем неприхотлив. OBOZ.UA собрал лучшие советы по выращиванию этого лекарственного растения.

Почему тысячелистник полезен

В составе тысячелистника есть различные флавоноиды, рутин и дубильные вещества, а также кумарины, сапонин, цинеол, лактоны, эвгенол, терпинеол и другие антиоксиданты.

Ученые говорят, что тысячелистник богат железом, фосфором и серой. Исследование, опубликованное в Food Chemistry, свидетельствует о том, что культивируемый тысячелистник имеет высокое содержание жиров и насыщенных жирных кислот, белков, сахаров и флавоноидов. Дикие растения, растущие в естественных условиях, содержат больше углеводов, органических кислот, ненасыщенных жирных кислот, токоферолов и фенольных кислот.

Как вырастить тысячелистник в саду

Декоративные виды растения имеют разнообразные оттенки, а дикорастущий тысячелистник обычно снежно-белый. Этот многолетник легко приспосабливается к любой почве и отличается засухоустойчивостью. Однако в сплошной тени тысячелистников высаживать не стоит.

Сеять семена можно примерно в марте. Нужно негусто рассыпать его на поверхности, не углубляя, но хорошо утрамбовав землю, и тщательно полить. Уже через 14 дней посевы начнут сходить. Через неделю перед высадкой на открытый участок рассаду лучше закалить, периодически выставляя на улицу.

Тысячелистник также можно размножать путем разделения корневой системы взрослых растений. Разделение следует проводить весной в самом начале роста.

Как ухаживать за растениями

Уход за тысячелистником стандартный. Он включает борьбу с сорняками и регулярные прополки. Вредители это растение обычно не атакуют. Насекомым тысячелистник не нравится, даже наоборот – он способен отпугивать некоторых вредителей. Уход включает в себя регулярный полив и своевременную обрезку цветов. Период цветения длится все лето до поздней осени.

Тысячелистник хорошо переносит морозы. Укрытия ему обычно не нужны. Стоит только обрезать стебли, обязательно оставив прикорневые листья.

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