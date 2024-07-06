Как вырастить капусту размером с арбуз: основные правила ухода

Выращивание овощей в собственном огороде – это не только способ получить свежие и органические продукты. Это увлекательное хобби, позволяющее отдохнуть и самореализоваться.

Капуста является одной из популярнейших овощных культур в мире благодаря своей универсальности и пищевой ценности. Интернет-магазин "Фермер Центр" рассказал о правилах ухода за ней, которые помогут вырастить рекордно большие плоды.

Посадка капусты

Капусту можно выращивать как рассадным методом, так и сеять семена сразу в почву, однако тогда следует помнить, что их нужно подготовить (внести удобрения и убрать сорняки), а также проводить все процедуры, которые приходилось бы делать при выращивании рассады.

Рассада

Лучший способ выращивания рассады капусты – кассетный в пленочных теплицах среднего объема. На рынке можно выбрать те кассеты, которые подойдут вам ввиду срока высева семян, температуры воздуха, срока высадки рассады в открытый грунт. Например, для ранних гибридов возраст рассады составляет 40 дней, поэтому оптимальной будет кассета на 96 ячеек. Для среднеспелых и позднеспелых – 160 ячеек.

Также для получения хорошего урожая следует оборудовать теплицу системой обогрева, освещения и регулярно ее проветривать.

Почва

Торфяные субстраты следует использовать уже готовые, в которых достаточно питательных веществ, оптимальный рН и в которых нет фитопатогенных микроэлементов.

Также требования к почве отличаются в зависимости от сорта капусты. Для ранних гибридов лучше всего подойдут хорошо прогреваемые легкосуглинистые почвы. А среднеспелые и поздние гибриды лучше высаживать в почву с высоким уровнем урожайности и кислотностью рН 5,5-6.

Температура

Оптимальная температура для прорастания семян 18-20 градусов. В период вегетации она снижается до 15-18 градусов. Если в течение развития рассады хорошо ее закалить, растения смогут выдержать кратковременные заморозки до -3, а сформированные головки до -5 градусов.

Севооборот

Лучше всего сажать раннеспелые гибриды капусты после огурца, лука, томатов, моркови, а позднеспелые – после картофеля, корнеплодов, бобовых культур, огурца и свеклы.

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