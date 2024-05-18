Как вырастить очень сочные огурцы: секреты дачников

Что может быть лучше, чем лакомиться ароматными вкусными огурцами, собранными из своей грядки? Однако вырастить качественный урожай порой непросто. Огурцы – это довольно требовательные овощи, которым нужен особый уход.

Эти овощи нуждаются в определенных условиях для роста и развития. OBOZ.UA собрал самые действенные советы по выращиванию огурцов.

Где сажать огурцы

Правильное место для посадки – залог качественного урожая. Огурцы хорошо уродят на солнечных грядках, защищенных от ветров и сквозняков. Почва должна быть обогащена питательными веществами и хорошо дренирована.

Огурцы любят рыхлую почву, поэтому перед посадкой растений тщательно перекопайте грядку и внесите органические удобрения. Для улучшения дренажа можно добавить немного песка.

Огурцы – теплолюбивые культуры, плохо переносящие ночные понижения температуры весной. Можно их выращивать в теплице или использовать укрытие в виде пленки или агроволокна.

Как поливать огурцы

В период цветения и плодоношения, а особенно – в дни летней жары, овощи нуждаются в более частом поливе. Однако вода не должна застаиваться на грядке – избыточное количество влаги может привести к гниению корней и появлению грибковых спор.

Обрезка и подкормка

Обрезка боковых побегов и лишних листьев будет стимулировать рост и развитие растений. Огурцы следует регулярно подпитывать органическими или минеральными удобрениями. В первой фазе роста растениям нужен азот – пригодится удобрение на основе жидкого компоста.

Заполните бочку зеленью, залейте водой и оставьте настаиваться в течение 7-10 дней. Образующийся в процессе брожения концентрат следует развести в пропорции 1 л удобрения на ведро воды. Какие еще подкормки улучшат урожай – читайте в материале.

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