Как вырастить орхидею в саду: несколько видов можно посадить даже в Украине

Мы привыкли считать орхидеи тропическими красавицами, требующими всего нашего внимания, когда цветут на подоконнике. Но ботаники утверждают, что орхидные растения являются одними из самых распространенных в мире и живут почти повсюду – от влажных тропиков до полярных регионов. То есть, можно найти и те, что приживутся в вашем саду.

Однако опытные садоводы утверждают – чтобы вырастить красивые сортовые орхидеи на собственной клумбе, придется приложить определенные усилия. Им ведь нужно создать правильные условия для пышного цветения. OBOZ.UA рассказывает, что нужно сделать.

Венерин ашмачок

Это самая красивая и красивая орхидея из растущих в Евразии. Садоводы вывели немало сортов и гибридов цветка, которые хорошо приживаются в разных условиях, требуют минимального ухода и очень устойчивы к внешним условиям.

Венериным башмачкам нужно слегка затененное место – на солнце они расти не любят, прямые солнечные лучи обжигают растение. Также нужно будет следить, чтобы цветок не страдал от засухи, но и не заливать его. Высаживают этот вид орхидей в хорошо дренированную нейтральную по составу почву. Поливать цветки лучше с утра. А на зиму растение укрывают мульчей – морозы оно переносит хорошо, но дополнительную защиту все же не помешает.

Ятрышник

Цветок порадует соцветиями цветов причудливой формы, которые бывают разных окрасов – белого, розового, желтого, фиолетового. Сажают эти орхидеи в тени. В общем, условия содержания ятрышников практически такие же, как и у венериных башмачокв. Это очень устойчивое растение, которое может переждать даже очень неблагоприятные условия и возродиться в лучшие времена. Отцветают до наступления летнего зноя.

Большинство видов любят обогащенную известью почву и постоянную легкую увлажненность. Потому поливать их лучше часто и понемногу.

Пальчатокоренник

Этот вид орхидей легко спутать с ятрышником – он тоже цветет соцветиями небольших ярких цветов. Но его клубень имеет очень характерную форму, напоминающую ладонь с пальцами, отсюда и название растения – пальчатокореник. Как и другие садовые орхидеи, пальчатокоренники любят тень и постоянное умеренное увлажнение.

Лучше всего растет этот цветок на смеси гумуса, торфа, песка, суглинка и компоста из коры. Как и другие европейские орхидеи, он очень устойчив к зимовке и вынослив.

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