Какие комнатные растения следует вынести на свежий воздух летом: советы и предостережения

Летом, когда природа буяет, так хочется подарить своим комнатным растениям также немножко свежего воздуха, теплого дождя и солнечного света. И вы действительно можете это сделать, если вынесете некоторые свои вазоны на балкон, террасу или во двор.

Но опытные садоводы рекомендуют делать это правильно, ведь резкий переход от непрямого света из окна к прямому летнему солнцу может обжечь листву. OBOZ.UA поинтересовался советами, как сделать перенос правильно. И какие растения действительно будут хорошо чувствовать себя на улице летом.

Не спешите

Планируя размещение комнатных растений на открытом воздухе, учитывайте их потребности в солнечном свете. Те, которые любят прямые лучи, можно смело поместить в солнечное место. А вот те, которым нужны непрямые, лучше так же оставить в тени – под стеной или у большого дерева.

Когда вы переносите комнатные растения на лето во двор, рекомендуется делать переход постепенным. Начните с нескольких часов на свежем воздухе в день и размещайте горшки в затененном месте. Оставляйте их на улице на 30-60 минут дольше каждый день и постепенно выносите солнцелюбивые растения на прямой свет. Приблизительно через неделю-две их можно будет оставить на улице до конца сезона.

Какие растения хорошо чувствуют себя на улице

Некоторые комнатные растения, такие как лировидный фикус или монстера, могут быть очень чувствительны к изменениям в окружающей среде. Поэтому их лучше оставить в доме. А перечисленные далее виды будут прекрасно чувствовать себя во дворе или на балконе.

Комнатные пальмы

Эти растения безопасны для домашних животных и не требуют особого ухода, поэтому они всегда являются хорошим выбором для новичков. Они создадут приятную тропическую атмосферу и будут хорошо переносить прямой солнечный свет. Если у вас есть небольшие пальмы, такие как арека или хамедорея, и вы хотите, чтобы они немного подросли, пребывание на воздухе может ускорить этот процесс.

Кротоны

Кротон – яркое комнатное растение с роскошными декоративными листьями, украшенными красочными прожилками и пятнами. Он тоже может ускорить рост, если вынести его на улицу. Если именно то, чего вы хотите добиться, не забывайте регулярно подкармливать растение. И наблюдайте, как летнее солнце делает яркие листья кротона еще ярче.

Диффенбахия

Диффенбахия – одно из самых выносливых комнатных растений, поэтому переезд на балкон она перенесет достаточно легко. Частичная тень – лучшее место для нее. К примеру, ее можно разместить в уголке, где половину дня солнечно, а вторую половину его покрывает тень. Также растение будет хорошо чувствовать себя в постоянной тени. Но не забудьте вернуть его в помещение до того, как температура воздуха начнет снижаться до 15 градусов.

Суккуленты и кактусы

Эти уроженцы пустыни любят греться под летним солнцем, как никто другой. И могут отреагировать на перенос во двор поразительным цветением. Если вы перенесете их под прямые солнечные лучи, будьте готовы понемногу поливать суккуленты почти каждый день, потому что жара испаряет влагу из маленьких горшков гораздо быстрее.

Хлорофитумы

За пределами дома эти пышные кустики могут начать расти с поразительной скоростью. И не просто расти, а выпускать усы с молодыми растениями. Вы можете оставить их расти так, а можете срезать и высадить несколько новых хлорофитумов – летом они быстро приживутся.

Фикус эластик

Этому особенно выносливому виду фикусов очень полезно проводить время на открытом воздухе летом. Его родственники могут быть требовательны к изменению уровня освещенности, а вот это растение будет действительно процветать. Только следите за тем, чтобы из горшка не начали выбиваться корни. В таком случае фикус нужно будет пересадить в большую емкость.

Шеффлера

Если вы вынесете шеффлеру летом на балкон, вы быстро заметите, как он начинает расти в высоту и даже может зацвести. Что маловероятно, если растение остается в помещении. Лучше всего этот вид растет при ярком непрямом освещении, поэтому поместите его под кроной дерева или в месте, где хотя бы полдня есть тень.

Как вернуть растения в дом

Самая главная проблема, которой нужно избежать, когда вы возвращаете растения в помещение – это вредители, которых много на улице и почти нет дома. Один зараженный вазон может стать погибелью для всего вашего комнатного сада.

Поэтому перед тем как возвращать растения, обязательно обработайте их профилактической дозой инсектицида. Это может быть как мыльный спрей, так и специальные химические средства. Через несколько дней тщательно осмотрите растения на предмет наличия на них признаков вредителей и их яиц. При необходимости повторите обработку.

Не забудьте и о карантине для тех горшков, которые проводили лето на улице. Несколько недель держите их отдельно от остальных цветов. Регулярно осматривайте листья и ветки. Если в течение 10-14 дней вы не будете видеть ничего, что вызывает у вас опасения, растение можно возвращать на место.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сохранить растения в период, пока вы в отпуске.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.