Как вырастить подсолнечники в собственном саду: советы от садового эксперта

Подсолнечники – одни из самых популярных летних растений. Семена подсолнечника содержат витамины А, В і D, цинк, железо, калий и кальций.Они богаты витамином Е, защищающим организм от свободных радикалов, и полезными жирами, снижающими уровень холестерина в крови.

Кроме того, что подсолнечник придает высоту, структуру и цвет вашему двору, он привлекает пчел, бабочек и птиц, является хорошим растением-компаньоном и улучшает состояние почвы. Эксперты рассказали, как вырастить подсолнечники в собственном саду.

Яркое, богатое нектаром подсолнечное цветение питает опылителей, а глубокие корни способствуют аэрации почвы, обеспечивая лучшее проникновение влаги к корням и качественный дренаж. Люси Тейлор, специалист по Vine House Farm, поделилась экспертными советами относительно лучших способов выращивания подсолнечников.

Где посадить подсолнечник

Подсолнечникам нужно много солнца – около 6-8 часов прямого солнечного света в день. Высевая семена, выбирайте место, которое получает хорошее количество естественного света. Лучше посадить подсолнечник на грядках, выходящих на юг и защищенных от ветра.

Подсолнечники – всегда "голодные" растения, требующие много питательных веществ, поэтому почва должна быть плодородной или обогащенной удобрениями. Желательно предварительно внести на грядку органику или выдержанный навоз.

Какая почва подойдет для подсолнечников

Лучше всего подсолнечники будут расти на хорошо дренированной почве. Тяжелый глинистый грунт может удерживать воду, что приводит к проблемам с орошением и провоцирует гниение корней подсолнечника. Если в вашем саду глинистая почва, добавьте многоцелевой компост без торфа на грядках, где будете высаживать растения.

Как поливать подсолнечники

Подсолнечники имеют длинные стержневые корни, которым нужно пространство. Семена следует сажать примерно на расстоянии 30 см друг от друга.

Растения нужно тщательно поливать. Семена подсолнечника прорастают примерно через десять дней, и именно на этом этапе особенно важно поддерживать влажность почвы.

"Если вы сначала высаживаете подсолнечники под укрытием, поливайте их каждый день, чтобы почва была влажной, но не мокрой, и убедитесь, что горшки для рассады имеют хороший дренаж", – подчеркнула специалист.

Качественный полив в период после цветения приведет к увеличению толщины стеблей.

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