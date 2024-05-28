Как вырастить розмарин из веточки: простой способ

Розмарин – отличная ароматическая трава, прекрасно дополняющая салаты, горячие блюда и даже напитки. И грядку такой зелени вы можете вырастить прямо у себя на подоконнике, взяв за основу только одну свежую веточку растения.

Любители домашнего огородничества убеждают, что розмарин легко размножается и приживается. OBOZ.UA поинтересовался, как сделать это правильно.

Выращивать розмарин в домашних условиях даже лучше, чем в саду, где он может погибнуть от зимнего холода или весенней влажности. Трава хорошо приживается в горшках, не требовательна в уходе, спокойно переносит пропущенные поливы и хорошо разрастается от того, что вы общипываете ее для использования в кулинарии.

Как размножить розмарин черенками в земле

Вы можете приобрести веточку, которая положит начало вашей домашней грядке, прямо в супермаркете, а можете сорвать ее с растения в саду или на огороде. Лучше приживаются черенки, собранные весной, когда розмарин начинает активно развиваться. Главное, чтобы веточка, которую вы будете размножать, была травянистой, а не одревесневшей.

Чтобы подготовить растение к укоренению, срежьте здоровую ветку так, чтобы она была примерно 10 см длиной, или освежите срез магазинной зелени. Обязательно снимите с черенка нижние листочки до половины длины веточки, чтобы избежать загнивания и обнажить узлы, из которых разовьются новые корни.

Черенок можно поставить в воду и дождаться, пока он выпустит корешки, а может сразу вставить в землю. Подойдет обычная универсальная почва с хорошим слоем дренажа или смесь перлита с песком. Если вы сажаете растение сразу в землю, углубьте в него всю обнаженную часть ветки. В одном горшке можно высадить несколько черенков. Просто дайте им пару сантиметров места для развития корневой системы.

Розмарин любит много света, но лучше растет в условиях, когда на него падают рассеянные лучи. На открытом солнце он может страдать от ожогов листьев. Особого температурного режима растению не требуется – достаточно будет обычного диапазона температур в помещении.

Следите за тем, чтобы почва, в которой растет розмарин, была влажной, но не мокрой. При укоренении растение можно накрыть банкой или полиэтиленовым пакетом. Это создаст парниковый эффект, который поможет ему быстрее развиваться.

Размножение розмарина в воде

Если вы решили укоренять растение в воде, подготовьте его к этому так же, как и к высадке в землю. Позаботьтесь о том, чтобы вода, в которой окажется растение, была мягкой и не слишком холодной. Разместить посудину с черенком нужно будет в светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами.

Высаживать розмарин в землю можно будет, когда его корешки достигнут 5-7 см в длину. Однако некоторое время после этого растение будет приживаться, поэтому разрастаться начнет не сразу. Это нормально, нужно будет просто проявить немного терпения.

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