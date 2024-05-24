Приносит в дом счастье и реализацию желаний: как вырастить дома кофейное дерево

Если вы любите кофе, вам может понравиться идея вырастить настоящее кофейное дерево у себя на подоконнике, как комнатное растение. При правильном уходе оно может даже дать урожай.

Какой именно уход нужен кофейному дереву, разбирался OBOZ.UA. Вот основные советы тех, кто смог вырастить это замечательное растение в домашних условиях. Суеверные люди говорят, что растение приносит в дом счастье, кофеманы с "зелеными пальцами" довольствуются собственным урожаем зерен.

Как выбрать и прорастить семена

Заманчивая идея прорастить любимый сорт кофе из зерна, продающегося для изготовления напитка, сработает едва ли. В том числе и потому, что эти зерна реализуют уже обжаренными.

Значительно более надежный метод – это приобрести семена для проращивания. Они продаются во всех садовых центрах и агромагазинах, в частности онлайн. Пакетик с несколькими семечками обойдется совсем недорого – до 30 грн.

Получив пакет, начните с замачивания семян. Положите их на ночь в профильтрованную воду комнатной температуры. Утром они будут готовы для высадки в грунт.

Конечно, можно выращивать кофейное дерево как рассаду – в специальных горшках или торфяных стаканчиках. Но гораздо проще высеять семена сразу в горшок. Переносить растение в открытую почву вам не придется, поэтому промежуточный этап можно пропустить.

Как высаживать семена кофейного дерева

Для растения нужна слегка кисловатая почва с показателем pH от 6 до 6,5. Приготовить подходящую смесь можно, смешав лимонный субстрат с песком или грунтом для азалий в пропорции 1:1. Или просто сверьтесь с упаковкой.

Позаботьтесь о том, чтобы горшок для кофе имел отверстие для слива лишней воды и не забудьте положить на дно слой керамзита, мелкой гальки или другого дренажа. Подушка субстрата, на которую вы положите зерна, должна быть не менее 4 см. Сверху над зернышками должно быть не более 1,5 см земли.

Перед тем, как закладывать семена, хорошо увлажните землю. Но она при этом не должна быть мокрой. Хорошо пропитаться грунт водой можно с помощью пульверизатора. После высева поставьте горшок в теплое место и регулярно поливайте до появления всходов кофейного дерева. На это уйдет примерно месяц-полтора.

Обратите внимание, какой стороной вы закладываете зернышко в горшок. Лучше всего будет положить ее плоской стороной с желобком вниз – выпуклая поверхность при этом должна быть кверху. Так, когда из семян появятся корни, они сразу начнут расти в правильном направлении – вниз.

Уход за кофейным деревом

Растение любит много солнечного света, но лучи должны быть рассеянными. Поэтому лучше, если горшок будет стоять у окна, но не на подоконнике.

Оптимальный температурный режим для кофейного дерева – это 20-25 градусов тепла. При более низкой температуре его развитие замедляется. Если она падает ниже 10 градусов, растение оказывается под угрозой – лучше этого не допускать.

Кофе любит влажный воздух и влажную, но не мокрую землю. Лучше поливать растение часто, но небольшими порциями. Также не забудьте поставить возле него увлажнитель или разместить горшок в поддоне с галькой, наполненной водой. Дренажное отверстие должно быть выше уровня воды. Тогда корни кофейного дерева не замокнут, а атмосфера вокруг него будет достаточно увлажненной.

Урожай кофе

Если вы все сделаете правильно, через 3-5 лет кофейное дерево начнет цвести. Его цветы обладают приятным ароматом, поэтому ваши старания уже будут вознаграждены.

Чтобы получить кофейные бобы, вам придется опылять цветы вручную, используя ватный тампон или небольшую мягкую кисточку, чтобы перенести пыльцу с одного цветка на другой. В случае успеха, уже скоро вы заметите завязь.

Ягоды кофейного дерева считаются созревшими, когда они становятся полностью красными. Соберите их и разложите сушиться в один слой. Переворачивайте урожай каждый день, чтобы предотвратить загнивание. Через неделю или две, когда мякоть подсохнет, снимите ее, чтобы получить бобы. Обжарьте их на сухой сковороде, пока они не подрумянятся, измельчите и наслаждайтесь собственноручно выращенным напитком.

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