Как вырастить сладкие помидоры: хитрый график подкормки

Казалось бы, вырастить на грядке ароматные сочные помидоры довольно просто, но есть нюансы. Часто вместо вкусных крупных томатов вырастают мелкие и водянистые плоды. Опытные огородники отмечают, что путь к качественному урожаю начинается на этапе высадки рассады в почву.

Было бы неплохо еще осенью рассыпать на грядках доломитовую муку. Если вы не успели этого сделать – не беда. OBOZ.UA рассказывает, как вырастить сладкие помидоры, пользуясь хитрым графиком подкормки.

Как сажать и чем подкармливать помидоры

Саженцы помидоров не должны быть слишком близко друг к другу, иначе из-за нехватки циркуляции воздуха на листьях может появиться гниль и грибковые споры. На загущенных кустах лучше обрывать нижние листья.

Поливать растения нужно не часто – достаточно одного-двух раз в неделю по 6-8 литров воды под куст.

Для характерного сладкого привкуса следует создать такие условия, чтобы в плодах накапливался сахар. Поэтому специалисты советуют выбрать солнечный участок на грядке, чтобы не менее 8 часов в день томаты находились под прямым освещением.

Для улучшения вкуса можно приготовить эффективную добавку. В ведре воды нужно растворить столовую ложку обыкновенной соли и стакан просеянной древесной золы. Настаивать раствор нужно 2 суток, а затем вылить под каждый куст по пол литра этой подкормки. Проводить процедуру один раз в течение сезона, когда на плодах начнет появляться легкий красный оттенок.

График подкормки

На стадии цветения помидоры советуют поливать светло-розовым марганцовочным раствором или опрыскивать раствором йода – на 4 л воды следует взять 1 л молока или сыворотки и 5 капель йода. Полезной будет и борная кислота – она стимулирует рост завязей и увеличит содержание сахара в плодах. 10 г борной кислоты нужно развести в литре воды. Обратите внимание, что под корень такой раствор не используют.

Существует еще один простой способ "подсластить" помидоры. В почву, где растут кусты с помидорами, можно добавить немного пищевой соды – она снизит уровень кислотности, за счет чего плоды станут слаще. Нужно осторожно посыпать содой землю вокруг растения, не трогая самого куста. На один куст достаточно 2-3 столовых ложек соды.

График подкормки заключается в выборе правильного времени, когда удобрения будут иметь наибольший эффект.

Подкармливать помидоры лучше на ранней стадии их роста, а затем сделать перерыв пока не образуется завязь.

Избыток азотных удобрений приведет к замедлению темпов появления завязи. Пригодятся удобрения с высоким содержанием калия – этот компонент будет стимулировать плодоношение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как защитить овощи от дождя и что делать после непогоды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.