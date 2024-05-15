Как вырастить в собственном саду сирень из черенка: простая инструкция

Весна приходит с ароматом сирени. Это довольно неприхотливый куст, поэтому его легко вырастить на приусадебном участке. Главное – освоить процесс размножения черенками.

Чтобы увеличить шансы на успешную приживку, лучше взять несколько черенков. Срезать их нужно утром, когда погода прохладная, а растение хорошо увлажнено. OBOZ.UA рассказывает, как вырастить в собственном саду сирень.

Как подготовить черенки

Черенки следует брать с новых приростов в конце мая или начале июня. Нужно отрезать молодые побеги длиной 10-15 см. Нижние листья в черенках лучше оборвать, оставив по 2-3 листа сверху. Из узлов – мест, где листья крепятся к стеблю – и появятся корни. Необходимо наполнить емкость грунтовой смесью, песком и перлитом. Смесь следует слегка смочить, а затем палкой или мизинцем сделать отверстие для посадки.

Как сажать черенки

Нижнюю часть черенка нужно усадить в ямку и слегка присыпать грунтовой смесью, чтобы он стоял прямо. В одну емкость можно посадить несколько черенков – при условии, что их листья не соприкасаются. Горшок с черенками нужно поставить в теплое место, подальше от прямых солнечных лучей – яркий свет побегам в это время не нужен.

С поливом следует быть осмотрительными – грунтовая смесь должна оставаться слегка влажной, но никогда не сырой. Можно накрыть емкость прозрачным пластиковым пакетом, чтобы обеспечить влажную среду. Обязательно периодически открывайте пакет и сделайте несколько отверстий в пластике, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить загнивание.

Когда пересаживать сирень

Обычно черенки укореняются через 1-2 месяца – это можно проследить за появлением молодых приростов. На этом этапе нужно обеспечить черенкам доступ к яркому косвенному свету и дать грунтовой смеси слегка высохнуть между поливками.

После полного укоренения можно пересаживать сирень на постоянное место на грядке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая ошибка в поливе растений может их убить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.