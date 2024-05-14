Ошибка в поливе растений может их убить: летние советы для дачи

Теплая летняя погода доставляет нам наслаждение – солнечный свет наполняет людей энергией. Но при этом может быть губительным для растений на вашей даче или клумбе у дома.

С приближением летней жары важно взять на вооружение советы опытных огородников и садоводов, знающих, как избежать ошибок по уходу за зеленью. OBOZ.UA собрал их опыт.

Одна из худших ошибок, которые можно допустить в жаркие дни, это поливать растения посреди дня. Жара быстро испарит всю воду, но даже нескольких минут хватит, чтобы капли на листьях сработали, как линзы, сконцентрировали солнечный свет и нанесли растениям ожоги.

Лучшим временем для полива является раннее утро, когда температура еще не слишком высока, а солнечные лучи менее активны. В идеале нужно успеть полить сад, грядки или клумбы между 5 и 9 часами.

При этом несмотря на то, что вечером складываются схожие условия, это время не так удачно для полива. В таком случае вода может задержаться ночью на поверхности почвы, вокруг корней и на листьях и спровоцировать развитие грибковой инфекции растений.

Полив – это не единственный способ защиты растений от жары. Так, если часть вашего сада растет в контейнерах, лучше перенести их в тень на время действительно высокой температуры. Земля в ограниченном пространстве пересыхает быстрее открытой почвы, поэтому такие растения нужно дополнительно защищать от солнца. В тени они будут меньше страдать от жары, а влага в контейнере сохранится на более долгое время.

Воздерживайтесь также от чрезмерного полива газона в жару – это может принести больше вреда, чем пользы. Ведь вместе с влагой трава получает ожоги на поверхности листьев. Поливайте лужайку примерно раз в неделю. Просто не оставляйте траву без увлажнения совсем, но не держите ее в условиях постоянного полива. Газонные растения как правило достаточно устойчивы к жаре.

Так же для борьбы с жарой сократите частоту стрижки газона и не подрезайте траву слишком коротко. Чем выше будут растения, тем лучше они будут затенять почву, а значит, защищать себя от жары.

Чтобы удержать в жаркую погоду больше влаги в земле, лучше не увеличивать частоту полива, а воспользоваться мульчей. Укройте ею почву вокруг растений, что существенно замедлит испарение воды, а еще поможет отрегулировать температуру гумуса.

А еще садоводы советуют обратить внимание на горшки, в которых вы держите свои растения. Керамические сосуды пропускают воду через свои стенки, поэтому земля в них будет высыхать быстрее. Их лучше обернуть пленкой или запечатать специальным герметиком. А еще обязательно спрячьте в тень горшки черного цвета, особенно пластиковые, они больше всего притягивают тепло и растения вних будут страдать от перегрева.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как защитить огород от дождя и ненастья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.