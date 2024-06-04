Как вывести хмель на дачном участке: эффективные способы

Дачный участок для многих является местом отдыха, выращивания экологически чистых продуктов и самовыражения. Однако каждый садовник сталкивается с определенными трудностями, например, с необходимостью борьбы с нежелательными растениями.

Хмель часто сажают для того, чтобы сделать живой забор, однако это растение довольно быстро разрастается и может появиться там, где оно не должно быть. Поэтому на сайте Fazenda поделились действенными способами, которые помогут вернуть контроль над своим участком.

Существует два вида хмеля. Японский – это однолетнее растение, с которым можно не бороться, ведь осенью он сбросит листья и больше не вырастет и обычный, который часто и создает проблемы садоводам. Он быстро разрастается и угнетает другие растения. Корни обыкновенного хмеля проникают глубоко в почву, делая его удаление сложной задачей.

Выкапывание

Этот метод требует терпения и хорошей физической подготовки. Также он требует немало времени, но достаточно эффективно.

Перекапывайте почву на глубине 30 см, чтобы удалить все корни. Однако впоследствии могут появляться маленькие побеги хмеля. Удаляйте их сразу, пока они не разрослись.

Уксус

Кислота оказывает негативное влияние на растения, поэтому вы можете просто налить немного уксуса под корень или развести 9% жидкость с водой в пропорции 1:1. Важно полить даже самые маленькие побеги, чтобы быстрее избавиться от растения.

Мороз

В конце осени раскопайте корни и залейте его водой. Тогда с приходом зимних морозов растение очень быстро замерзнет, ослабеет и, вероятно, не сможет нормально расти.

Чтобы увеличить результативность процедуры, весной обрежьте все стебли под корни и засыпьте остатки хмеля большим количеством земли.

Соль

Если хмель растет на участке, на котором вы не планируете ничего сажать, можно бороться с ним с помощью соли.

Разверните землю у корня и засыпьте ее солью так, чтобы ее слой был не менее 1 см. После этого растение станет слабым и не сможет быстро расти. В это время и нужно будет ее выкорчевать.

Удобрения

Хмель не переносит излишка удобрений, поэтому можно засыпать его селитрой и обильно полить водой. После этого растение начнет засыхать. Однако имейте в виду, что после этого на этой земле не стоит ничего сажать несколько лет, ведь урожай будет мизерным.

Кипяток

Это самый простой и бюджетный способ борьбы с хмелем. Все что нужно сделать – это налить кипяток под корень растения и на листья. Процедуру следует повторить несколько раз, чтобы хмель быстро начал увядать и гнить.

Гербициды

Химические препараты, такие как гербициды, достаточно эффективны в борьбе с хмелем. Благодаря им нежелательное растение пропадет на долгие годы, а соседние культуры не пострадают. Главное соблюдайте правила безопасности и инструкции при использовании химикатов.

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