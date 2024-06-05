Как вывести хрен с огорода: главные правила и почему ни в коем случае не стоит брать в руки лопату

Хрен – полезный овощ, которым хорошо приправлять блюда и без которого не обходится летняя консервация. Но у растения есть неприятное свойство сильно разрастаться без строгого контроля за его размножением и вытеснять при этом другие культуры.

Некоторые борются с хреном, выкапывая его корни лопатой, но опытные огородники утверждают, что это очень плохая идея. OBOZ.UA поинтересовался, почему это так и что они советуют делать вместо этого.

Почему выкапывание хрена не поможет

Все дело в невероятной жизнестойкости растения. Даже если вы во время работ отрубите лопатой маленький кусочек корня, из него все равно вырастет новый хрен. Если вы отделите несколько кусочков, то и растение у вас появится не одно. Поэтому для борьбы с этим видом следует применять другие средства и подходы.

Безопасная посадка

Сажать хрен лучше всего таким образом, чтобы потом было легче контролировать его размножение. Едва ли не самый простой метод – это выращивать его в ящиках, бочках или других емкостях. Вы можете поставить их в нужном углу или вкопать в землю, оставив на поверхности только 5-10 сантиметров края.

Также хрен можно ограничить, глубоко вкопав по периметру грядки бортики – листы шифера, металла, пластика и т.д. Даже мелкая сетка сможет удержать растение от бесконтрольного распространения. Углублять их при этом нужно не менее чем на метр – хрен имеет мощную корневую систему.

Правильная утилизация остатков

Хрен может разрастись даже из самой маленькой части растения – корня, стебля или семян. Поэтому утилизировать его в компосте категорически не рекомендуют. Уничтожать остатки растения нужно полностью – например сожжением.

Механическое удаление хрена

Перекопать огород так, чтобы в нем не осталось даже фрагментов растения, возможно. Но для этого нужно использовать не лопату или культиватор, а специальные вилы. Они позволяют извлечь из почвы все корни и фрагменты растений. Вдобавок следует после такой обработки весь сезон проверять участок на предмет появления ростков овоща и вырывать их руками.

Очень надежным методом борьбы с растением является накрывание участка, где оно росло, прочным светонепроницаемым материалом – пленкой, рубероидом или тем еще шифером. Простое мульчирование не сработает, ведь через мульчу хрен прорастать способен. А вот более плотное покрытие его точно сдержит.

Применение гербицидов

Зеленая часть хрена хорошо реагирует на обработку химическими гербицидами. Но при этом следует помнить, что корень останется в земле живым и даст новые ростки. Некоторые, чтобы уничтожить и корневую систему растения, повторяют обработку растения химикатами до шести раз в сезон, но это создает риск химического заражения земли.

Иногда огородники применяют неразбавленные гербициды, которыми обмазывают части растения, но эту операцию тоже приходится проводить неоднократно и обрабатывать каждое растение вручную, что может быть опасно для здоровья.

Можно также найти совет засыпать свежие срезы на стебле хрена щедрой порцией поваренной соли. Несколько таких обработок подряд действительно уменьшают количество растений в огороде. Но при этом соль может повлиять на состав земли и ее урожайность.

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