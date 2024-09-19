Как вывести из огорода портулак: лайфхак на осень

Портулак – растение непростое, и вывести его нелегко. За вегетационный период портулак дает до 3-4 семенных поколений, а урожайность одного растения составляет до 1 млн. семян за сезон. Это очень выносливая и устойчивая культура, ведь даже сломанные стебли при малейшем контакте с влагой быстро отпускают корни.

Скармливать вырванный сорняк скоту нельзя, ведь портулак уже имеет семена, которые не перевариваются. OBOZ.UA разбирался, как вывести из огорода портулак.

Как избавиться от портулака

Портулак нужно выкапывать и выносить из грядки, иначе в узлах сломанных побегов образуются корни, которые быстро прорастут в почву.

Опытные огородники говорят, что помогает глубокая перекопка грядки осенью или весной. Когда семена попадают на большую глубину, они не имеют достаточно сил для прорастания.

Обычная пропалка не поможет – лучше выкапывать или вырывать растение под корень. Если корневую шейку не срезать, вскоре появятся новые побеги.

Важно подчеркнуть, что все работы по уничтожению портулака необходимо проводить до начала цветения.

Нужно ли мульчирование

В период вегетации можно произвести мульчирование почвы после посадки или полива. Слой мульчи должен быть не менее 5-6 см, но при необходимости следует приподнять его до нужной высоты.

Одноразовое тонкое мульчирование не даст ожидаемого эффекта. Лучше всего использовать опилки, солому, сено, верховой торф. А хвойных пород следует избегать, ведь они увеличивают кислотность почвы, что окажет негативное влияние на большинство огородных культур.

Посев сидератов и использование гербицидов

Для уничтожения портулака и ряда других сорняков эффективным будет и осенний посев сидератов. Лучше сажать смесь горчицы с рапсом.

Если удалить сорняк портулак естественным способом не удалось, придется прибегнуть к химическим обработкам. После сбора урожая грядку советуют обработать гербицидами в соответствии с Перечнем пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине для розничной продажи населению. Это наиболее радикальный метод борьбы с портулаком.

Эксперты отмечают, что гербициды наиболее эффективны при температуре +18+20°С, а действие проявляется через 3-5 дней.

Обязательно соблюдайте требования безопасности при работе с гербицидами. Используйте защитные резиновые перчатки, избегайте попадания раствора на культурные растения. Не допускайте, чтобы раствор попал на открытые участки кожи и слизистую.

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