Как вывести пятна от дезодоранта с одежды

Пятна от дезодоранта на одежде – это актуальная проблема почти для каждого человека. Они могут испортить не только внешний вид любимых вещей, но и настроение их владельцев.

Однако не стоит волноваться, ведь существуют эффективные методы, которые помогут вернуть вашей одежде первозданный вид. О них рассказал Real Simple.

Пятна подмышками на одежде появляются из-за реакции между компонентами антиперспиранта и потом. Если вы заметили эту проблему достаточно рано, то сможете избавиться от них довольно просто.

Цветная одежда

Смешайте две столовых ложки дистиллированного белого уксуса и две столовых ложки прохладной воды в небольшой емкости. Затем положите футболку или рубашку изнаночной стороной на полотенце, окуните в раствор щетку с мягкой щетиной или старую зубную щетку и тщательно потрите места, где есть изменение цвета.

Затем наполните раковину или таз прохладной водой, добавьте туда одну чашку дистиллированного белого уксуса, положите туда ткань и оставьте ее по меньшей мере на 30 мин. После этого постирайте одежду, как обычно.

Белая одежда

На белой одежде обычно остаются желтые или серые пятна. Чтобы от них избавиться, смешайте по одной четверти стакана пищевой соды, перекиси водорода и прохладной воды. Положите футболку или рубашку изнаночной стороной на белое полотенце и с помощью щетки с мягкой щетиной нанесите смесь на пятна от дезодоранта.

Хорошо потрите загрязнение и оставьте все на 30 мин, чтобы раствор продействовал.

В конце концов, постирайте одежду в теплой воде. Если после этого на подмышках остались желтые или серые следы, то нанесите на них смесь из соды, перекиси и воды еще раз.

Черная одежда

Если ваши черные или темные топы имеют снаружи дезодорантные полосы, воспользуйтесь одним из этих трех советов:

Возьмите кусок поролона и потрите загрязнение;

Сотрите следы дезодоранта салфетками для сушильных машин;

Потрите ткань саму об себя перед стиркой, чтобы ослабить загрязнение.

Как предотвратить появление пятен от дезодоранта

Перед тем как одеваться, дайте дезодоранту полностью высохнуть;

Перейдите на дезодорант без алюминия;

Избегайте нанесения слишком большого количества дезодоранта;

Попробуйте поменять вид и марку дезодоранта;

Надевайте тонкую рубашку под одежду, чтобы предотвратить появление пятен.

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