Как вывести запах пота с одежды, если не помогает стирка: экспертные советы

Запах пота на одежде – это то, с чем сталкивается каждый человек. Независимо от того, насколько тщательно вы соблюдаете гигиену, интенсивные тренировки, стрессовые ситуации или жара могут привести к этой проблеме.

Иногда, от неприятного запаха очень трудно избавиться, ведь он остается даже после стирки. Поэтому микробиолог Шон Веран поделился с изданием Martha Stewart советами, которые смогут спасти ваши вещи.

На самом деле, сам пот не имеет неприятного запаха, ведь это просто влага. Вонь возникает из-за того, что в благоприятных условиях начинают размножаться бактерии, метаболизирующие любые белки и жирные кислоты. Все это может перенестись на вашу одежду.

Бактерии прилипают к волокнам тканей, особенно синтетических, и продолжают размножаться. Кроме того, их продукты жизнедеятельности могут проникать еще глубже, что затрудняет их удаление во время стирки.

Сода

Чтобы устранить стойкие запахи, можно перед стиркой обработать проблемные участки пищевой содой. Этот порошок является мягкой щелочью, помогающим нейтрализовать кислые запахи.

Сначала приготовьте пасту, добавив в соду немного воды, затем нанесите ее на места, содержащие запах и оставьте на 30 мин. После этого постирайте одежду, как обычно.

Уксус

Кислота в уксусе расщепляет остатки жизнедеятельности бактерий, вызывающие запахи.

Смешайте одну часть уксуса с четырьмя частями воды, положите в раствор свою одежду и оставьте ее там на 30 мин. После этого отправляйте вещи в стиральную машину.

Специальные моющие средства

Для действительно устойчивых запахов попробуйте использовать ферментсодержащее средство для предварительного замачивания или дезинфицирующее средство для стирки.

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