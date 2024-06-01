Как защитить клумбы от животных: радикальные способы

Отдыхать в саду любят не только люди. Животные тоже не прочь полежать в тени клумбы, вот только при этом они могут поломать и помять растения, которые вы так бережно там выращивали.

Чтобы уберечь результаты своего труда, садоводы придумали несколько способов борьбы с желанием кошек, собак и других четвероногих играть в саду. OBOZ.UA собрал их советы.

Шипованные препятствия

Острые шипы могут отвадить собаку, которая справляет нужду на садовые деревья или кота, который копается в клумбе. Чтобы создать естественный барьер вокруг деревьев, можно высадить у ствола какое-нибудь колючее растение – от барбариса или опунций до кустов роз. Срезанные ветки с колючками тоже станут достаточно надежным препятствием. Если же вы не хотите, чтобы ваш любимец поранился, выбирайте пластиковые шипы. Они не так остры, но все равно вряд ли будут приятными для животного.

Ароматные заслоны

Животные не переносят некоторые запахи и это можно использовать для защиты сада. Например, обсыпьте любимое дерево или куст собаки по периметру дорожкой из жгучего перца. Но лучше вкладывать его на непроницаемое основание, ведь вещества в составе специи могут не лучшим образом влиять на почву. Кстати, выращивание острых сортов перца у цветника тоже может отучить любимца копаться на клумбе.

Из других ароматов, не нравящихся животным, можно выделить уксус или эфирные масла цитрусовых фруктов. Разбрасывайте на клумбе кожуры апельсинов или лимонов и заменяйте их по мере высыхания. Также можно разбрызгивать у растений яблочный уксус или 5-процентную уксусную кислоту. Такую обработку нужно будет повторять после каждого дождя. Есть также готовые отпугиватели на основе натуральных ароматов, которые вы можете приобрести в магазинах для огородничества.

Проволочная сетка

Если покрыть клумбу обычной проволочной сеткой с большими ячейками, а затем замаскировать ее мульчей или тонким слоем почвы, она станет приятным сюрпризом для животного, которое решит похозяйничать на клумбе. Уложите сетку так, чтобы в ее отверстия прошли растения и покройте маскировочным слоем.

Шумовое препятствие

Животные не любят неожиданных громких шумов. Поэтому постеленная на клумбе фольга может стать для них очень неприятным сюрпризом. Настолько неприятным, что кот или пес не захочет снова пробовать попасть в это же место.

Коррекция поведения

Копаться в земле животные могут по разным причинам. К примеру, собаки так часто ищут прохлады, а кошек могут привлекать отдельные растения. Чтобы отвадить их от своего цветника, оборудуйте для четырехлапых в саду отдельный уголок. Это может быть небольшая грядка кошачьей мяты или затененное место, где всегда ждет миска свежей воды и игрушки. Не забывайте играть с животным в том месте, где ему свободно гулять и безобразничать – оно само привыкнет к нему.

Физическая преграда

В конце концов, обустройство вокруг клумбы обычный невысокий плетень, заборчик или просто установка натянутой веревки может отвадить домашнего любимца. Не все будут в восторге от идеи каждый раз перепрыгивать это ограждение. А собаку можно приучить не подходить к нему, давая ей соответствующие команды во время прогулок и вознаграждая за правильное поведение.

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