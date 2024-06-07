Как защитить кожу на палящем солнце: все, что нужно знать о безопасном отдыхе летом

Сегодня солнцезащитные средства изготавливают на основе двух типов фильтров: физических с оксидом цинка в составе и химических. И эксперты высказывают разные мнения по поводу того, каким из них следует отдавать предпочтение.

OBOZ.UA поинтересовался их советами, как лучше защищать кожу во время отдыха на солнце. А также рассказывает, в чем разница между этими средствами.

Физические и химические фильтры – в чем отличие

Химические фильтры поглощают вредные для кожи ультрафиолетовые лучи солнца и переводят их в тепловую энергию. Такие средства часто имеют жидкую консистенцию, а вдобавок содержат полезные для кожи ингредиенты. Они хорошо подходят для повседневного использования и особенно удобны для защиты лица, ведь не оставляют жирного блеска и следов.

Физический солнцезащитный крем отражает солнечные лучи как щит. Все это происходит благодаря содержанию диоксида титана и оксида цинка. Они являются главными активными ингредиентами физических блоков. Физические солнцезащитные кремы обеспечивают немедленную защиту, в то время как химическим требуется время, чтобы впитаться перед выходом на солнце.

Как правильно наносить солнцезащитный крем

Для максимальной защиты химический солнцезащитный крем следует наносить на сухую кожу за 15–30 минут до выхода на улицу. Продукту нужно время, чтобы впитаться.

Какой бы тип фильтров вы ни выбрали, крем следует наносить на все части тела, которые будут подвергаться воздействию солнца. Избегать нужно только зоны глаз и рта. Кстати, имейте в виду, что уши, ступни и задняя часть шеи – это области, которые чаще всего обходят во время нанесения крема. В то время как эксперты советуют не игнорировать и их.

Количество крема, которого хватит для того, чтобы эффективно защитить все тело, примерно соответствует объему рюмки. В среднем солнцезащитный крем следует наносить каждые два часа, когда вы находитесь на открытом воздухе. Особенно важно это делать, если вы занимаетесь физической активностью, а не просто отдыхаете в тени.

Если вы планируете купаться, выбирайте водостойкий солнцезащитный крем с цинком. Не забывайте освежать его слой после каждого погружения. И обязательно тщательно смывайте, когда уходите с пляжа. Водостойкие солнцезащитные кремы содержат плотные масла и воски, которые отталкивают воду, но могут закупорить поры кожи.

SPF и макияж

Многие тональные средства и румяна содержат солнцезащитные элементы, но эксперты предупреждают: если их носить отдельно, они не обеспечат надлежащей защиты, необходимой вашей коже. Настоящий солнцезащитный крем всегда должен быть последним этапом вашего утреннего ухода, прежде чем вы начнете наносить декоративную косметику.

Намажьте лицо кремом с SPF и дайте ему примерно пять минут, чтобы впитаться. Любая другая косметика с солнцезащитными фильтрами станет дополнительным бонусом.

Родинки, родимые пятна и татуировки

Любые места с усиленной пигментацией требуют особой защиты от солнца. Всегда покрывайте все родимые пятна дополнительным защитным слоем перед выходом на улицу. А родинки обязательно нужно заклеивать, если вы хотите позагорать.

Также имейте в виду, что солнечный ультрафиолет, хлор и соль из воды могут влиять на чернила, которыми делаются татуировки. Они могут потускнеть во время загорания. Поэтому обязательно покрывайте рисунки на теле защитными средствами. Если же у вас много татуировок, то стоит рассмотреть вариант покупки специальной защитной одежды из UPF – специальной ткани, не пропускающей ультрафиолет.

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