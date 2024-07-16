Как защитить себя в жару и охладиться: восемь эффектных советов

Аномальная жара может причинить вред здоровью и даже быть смертельно опасной, есть пренебрегать элементарными правилами. Очень высокая температура оказывает негативное воздействие на молодых и пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Однако даже в домашних условиях можно защитить себя и своих близких от жары. Об этом сообщает сайт "Красного Креста" Великобритании.

К самым элементарным правилам во время жары относится обильное питье. Однако можно принять к сведению еще несколько рекомендаций, чтобы чувствовать себя лучше.

Не находиться на солнце

Лучше избегать выхода на улицу в самые жаркие часы дня, но иногда этого не избежать. Когда вы находитесь под прямыми солнечными лучами, используйте и регулярно обновляйте солнцезащитный крем и носите головной убор. Регулярно делайте перерывы в помещении или в тени, чтобы избежать теплового истощения или теплового удара. Ношение светлой, свободной одежды также поможет вам сохранять прохладу.

Чем влажнее кожа, тем лучше

Тепло уходит через кожу, которая является самым большим органом в теле. Поэтому, чем больше кожи вы сможете охладить, тем лучше. Существуют различные способы охлаждения кожи в жаркую погоду. Очень эффективным может оказаться намочить футболку и поддерживать ее влажной. Также можно использовать охлаждающий спрей или принять прохладный душ.

Вы можете быстро охладиться, опустив руки и ноги в холодную воду. На запястьях и лодыжках много точек пульса, где кровеносные сосуды находятся близко к коже, поэтому вы остынете быстрее.

Пейте много воды

В жаркую погоду важно избегать кофеина и пить много воды. Если возможно, пейте изотонические спортивные напитки, чтобы восполнить потерянные соли, сахара и жидкости. И прохладные, и горячие напитки будут поддерживать температуру вашего тела на одном уровне. Употребление горячих напитков не охладит вас эффективнее, чем холодные. В жару следует избегать напитков, содержащих кофеин, включая чай и кофе,. Лучше всего пить простую воду.

Ограничьте употребление алкоголя

В летнюю жару многие предпочтут охладиться прохладным алкогольным напитком. Но, к сожалению, сочетание чрезмерного пребывания на солнце и чрезмерного употребления спиртных напитков не приводит к хорошему результату. Алкоголь вызывает обезвоживание , которое может особенно сильно ударить, если ваше тело и так борется за сохранение прохлады летом. Употребление алкоголя также может затруднить получение хорошего ночного сна, что и так сложно при более высоких температурах.

Ешьте легкую пищу

Когда жарко, гораздо лучше придерживаться легкой, сбалансированной, регулярной пищи. Еда с высоким содержанием воды, такая как клубника, огурец, сельдерей и салат, также поможет вам поддерживать водный баланс и прохладу в летнюю погоду. Вы также можете попробовать продукты с высоким содержанием жидкости, такие как супы и рагу, которые способствуют поддержанию уровня жидкости в организме.

Ограничьте физическую активность

Важно не нарушать свой режим слишком сильно из-за жаркой погоды, но иногда это может быть необходимо. Ранняя пробежка может показаться изнуряющей, когда вы сладко и сонно лежите в постели, но заниматься спортом под палящим полуденным солнцем может быть опасно и может привести к обезвоживанию, тепловому истощению или тепловому удару . При планировании дня учитывайте температуру и, если можете, ограничьте физическую активность более прохладным временем.

Поддерживайте прохладу в доме

В жаркую погоду важно сделать свой дом местом, куда можно сбежать от жары, поэтому поддержание прохлады является ключом к ощущению комфорта. Когда температура достигает уровня аномальной жары, это может быть сложнее, чем вы можете себе представить, и это не так просто, как просто открыть окно. Сохранение прохлады в доме особенно важно ночью. Во время аномальной жары температура часто остается высокой даже ночью, что затрудняет хороший ночной сон. Хотя это касается всех в районах, затронутых аномальной жарой, люди, живущие в высотных зданиях и в городских районах, могут особенно страдать от этой проблемы. Убедитесь, что вы принимаете меры для поддержания прохлады в доме и сна во время аномальной жары, следуя нашим советам.

Помнить о рисках во время жары

Жара может серьезно повлиять на физическое здоровье, и особенно во время сильной жары важно следить за признаками теплового удара и теплового истощения. Многие люди считают, что тепловое истощение и тепловой удар – это одно и то же, но тепловой удар потенциально гораздо серьезнее.

Тепловое истощение возникает, когда организм теряет избыток воды, соли и сахара через потоотделение. Его можно лечить обильным питьем, предотвращением пребывания на солнце и умением охлаждаться.

Тепловой удар происходит, когда температура тела становится опасно высокой и организм больше не может охлаждаться. Симптомы включают спутанность сознания, головную боль, тошноту и мышечные спазмы. Тепловой удар может развиться без предупреждения и быстро привести к тому, что человек перестанет реагировать. Крайне важно как можно быстрее охладить его, обернув мокрой простыней и вызвать врачей.

Напомним, во время сильной жары человек может испытывать потерю аппетита, плохой сон и трудности с концентрацией внимания. Наряду с обычными мерами предосторожности важно помнить, что сбалансированное питание и поддержание водного баланса поможет пережить жаркие дни.

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