Весной будете приятно удивлены: как правильно сажать осенью тюльпаны

Тюльпаны – прекрасные неприхотливые цветы, которые станут идеальным украшением сада. Опытные садоводы отмечают, что эти цветы лучше высаживать под зиму.

Важно соблюдать определенные правила, чтобы цветы пышно цвели и любовали глаз уже в следующем теплом сезоне. OBOZ.UA рассказывает, как и когда нужно сажать тюльпаны.

Когда сажать тюльпаны

В периоды покоя луковица нуждается в прохладных условиях, иначе цветок не сможет сформироваться. Некоторые садоводы советуют использовать холодильник, чтобы прорастить луковицы к весеннему сезону, но на практике этот метод не слишком эффективен.

Лучше просто сделать осеннюю высадку. Прежде всего, следует учитывать особенности региона и погоды. В Украине обычно тюльпаны сажают с середины сентября по середину октября.

Фактически проводить высадку в почву нужно за месяц до наступления стойких морозов. На укоренение уйдет примерно четыре недели.

Если же заморозки наступили неожиданно, нужно быстро замульчировать тюльпаны сухими листьями, компостом или торфом.

Как вырастить тюльпаны

Произведите предварительный осмотр луковиц: они должны быть плотными, гладкими, не пересушенными, без пятен и трещин.

Размер луковиц должен быть не меньше 3-4 см в диаметре, иначе цветы зацветут только через год.

Перед посадкой лучше продезинфицировать луковицы в любом фунгициде – достаточно 30 минут.

Тюльпаны лучше всего растут на солнечных участках с рыхлой почвой.

Расстояние между луковицами должно быть 10-15 сантиметров. Углублять каждую луковицу в грунт нужно на три ее высоты, а если почва тяжелая – на две высоты.

В лунку следует внести по 1 чайной ложке двойного суперфосфата и древесной золы, перемешав с грунтом.

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