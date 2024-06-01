Как защитить вишни и черешни от птиц: действенные методы

Вишни и черешни – это не только лакомство, которое мы с нетерпением ждем каждый сезон, но и источник витаминов и минералов. Именно поэтому они привлекают не только людей, но и птиц.

Иногда из-за нападений скворцов, воробьев и т.д., целых и спелых ягод на дереве может совсем не остаться. О том, как защитить свой урожай, рассказывает OBOZ.UA.

На самом деле существует немало методов защиты ягодных деревьев от птиц, но, к сожалению, не все они работают. С каждым годом вредители становятся все умнее, поэтому большинство народных лайфхаков их уже не отпугивают.

Сетки

Одним из самых эффективных способов защиты вишен и черешней от птиц является использование специальных сеток. Они изготовлены из легкого и прочного материала, который не позволяет пернатым проникнуть к ягодам, но не перекрывает деревьям доступ к солнцу и воздуху.

При выборе сетки обращайте внимание на ее цвет. Птицы имеют хорошее зрение, поэтому яркие, желтые или оранжевые цвета увидят издалека.

Для молодых и маленьких деревьев подойдет размер сетки 2 на 5 метров.

Газовая пушка

Это современный способ, помогающий отпугивать птичек от ягод. Он очень эффективен и может защитить не одно дерево, а даже сад, где их примерно 10. В пушку вставляется баллон с пропаном. Устройство периодически издает звук, похожие на выстрелы, пугающий птичек.

Однако у звуковых устройств есть один недостаток. Птицы впоследствии привыкают к раздражителям, из-за чего они перестают работать.

Ультразвуковые отпугиватели

Это устройство устанавливается непосредственно на дерево и издает специальные звуки, которые птички воспринимают как сигнал опасности, поэтому не решаются приблизиться к ягодам.

Также есть устройства, которые при приближении пернатых загораются ярким светом, что также пугает вредителей.

Специальные гели

Также плодовые деревья можно обработать специальными гелями, содержащими экстракты отпугивающих птиц птиц или оптическими гелями, которые создают для пернатых иллюзию горения.

Однако после дождей защиту нужно будет обновлять.

Классические методы

Если вы ищете бюджетный метод отпугивания птиц, то можно применить народные способы отпугивания, например, чучело, блестящие вещи, вертушки и т.д. Но это все нужно использовать в комбинации так, чтобы все дерево шелестело, блестело и пугало пернатых. Тогда вам удастся защитить свой урожай.

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