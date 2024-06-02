Как защитить вишню от вредителей: спасительные советы

Вишня – одно из любимых деревьев украинских садоводов. Оно выносливое, неприхотливое, а его вкусные и полезные ягоды хорошо сохраняются. Однако все же вишни регулярно страдают от вредителей.

В частности, насекомые любят есть плоды вишни. Если не позаботиться о защите от них вовремя, они могут уничтожить весь урожай. Поэтому OBOZ.UA поинтересовался методами, позволяющими защитить дерево и ягоды на нем.

Какие вредители поражают вишню

Насекомых, которые поедают вишневые ягоды и вредят деревьям, действительно немало. Чтобы правильно определить метод борьбы, нужно знать, какой именно вредитель атаковал ваше дерево.

Боярышница

Эта бабочка снаружи напоминает своего распространённого родственника – капустницу. Гусеница насекомого поедает почки и листья на вишне.

Вишневая тля

Опасное для сада насекомое выводит потомство на ветках вишни и черешни. Молодые особи питаются соком из побегов дерева, а своими экскрементами и отмершей кожей облепляют листья. В результате вишня может остановить свой рост и даже погибнуть.

Долгоносик

Эти насекомые зимуют в земле у корней вишни. Весной, когда становится тепло, жук-вредитель поднимается в крону и начинает поедать почки, листья и цветки. Это может очень сильно отразиться на урожайности вишни. Когда ягоды созревают, долгоносик поражает и их. Он питается мякотью и откладывает в нее личинки. Испорченная ягода отсыхает и падает на землю, где развивается следующее поколение вредителя.

Вишневая муха

Красивое насекомое с большими золотистыми глазами, полосатыми крылышками и желтым пятном на туловище откладывает в спелые вишни яйца. Уже через несколько дней из них вылупляется личинка, активно питающаяся их мякотью. Особенно опасна муха для поздних сортов.

Вишневый слизистый пилильщик

Слизни этого вида относительно небольшие – они в среднем вырастают до 6 мм. Личинки пилильщика поедают листья вишни, после чего те засыхают и у деревьев нарушается нормальный фотосинтез.

Муха-минер

За привычку откладывать яйца в листовых пластинах, словно минировать их, этих мух прозвали минерами. Личинки насекомого проедают в листьях характерные борозды.

Как бороться с вредителями на вишне

Некоторых вредителей достаточно просто стряхивать с дерева на пленку. Так можно поступить с долгоносиками. Подобным образом их снимают с молодых деревьев. Делать это нужно до формирования завязи. Со взрослых вишен долгоносиков снимают с помощью специальных ловушек, которые продаются в садовых магазинах.

Чтобы предотвратить появление вишневой тли, нужно удалять сорняки у дерева, а ствол обрабатывать специальными препаратами. Из народных средств действенными могут быть настой золы, отвары лука, чеснока или горчичного порошка. Если насекомых слишком много, нужно обработать дерево химическими инсектицидами. Но лучше успеть до возникновения завязи, иначе весь урожай может быть испорчен. Для профилактики появления тли также важно бороться с муравьями на участке – именно они разводят этого вредителя.

Чтобы убрать с деревьев бабочек, улиток и мух, придется прибегать к агрохимии. Но не забывайте строго следовать рекомендациям по дозировке и методам обработки.

Профилактика появления вредителей на вишнях

Для того чтобы уберечь деревья от появления любых вредителей, их нужно своевременно обрабатывать специальными веществами. Так весной нужно опрыскать деревья медным или железным купоросом или бордоской смесью. Ею же обрабатывают землю вокруг дерева, где могли зимовать личинки насекомых.

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