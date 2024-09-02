Как заточить ножницы в домашних условиях: гениальный способ

Пара острых ножниц нужна в доме повсюду – от кухни до спальни. Но что делать, если ваш инструмент затупился и не работает как следует?

Эксперты говорят, что не стоит торопиться выбрасывать ножницы, лучше попытаться заточить их своими силами. Издание House Digest рассказало о достаточно неожиданном, однако эффективном методе.

Для этого вам понадобится сверло от дрели или перфоратора. Оно изготовлено из достаточно твердого материала, чтобы повлиять на лезвие ножниц. Чтобы использовать сверло, поместите его между лезвиями инструмента и проведите по нему несколько раз. Всего за пару минут вы получите снова острые и готовые к работе ножницы. Таким образом, можно поддерживать их состояние каждый раз, когда вы почувствуете, что они стали становиться тупее.

Однако этот метод имеет свои ограничения. Он работает только с ножницами, имеющими прямые лезвия. Если у них фигурный край, тогда придется отдавать инструмент на профессиональную заточку.

Также не стоит пытаться заострить ножницы о сверло, которым вы активно пользуетесь. Процесс может несколько повредить его и снизить эффективность его работы.

Технически процесс выглядит так: поместите сверло между лезвиями ножниц в самом низу у винта. Прижмите ножницы к сверлу, потянув его вверх. Повторяйте это движение, пока не будете удовлетворены остротой своих ножниц. Время от времени проверяйте инструмент, разрезая клочок бумаги. Как только будете довольны его работой, остановитесь. Напоследок с помощью тряпки соберите стружки, которые отслоились от лезвий ножниц.

Если вы планируете заточить пару довольно старых ножниц, на них может быть немного ржавчины. В этом случае можно использовать WD-40, чтобы очистить их лезвия. Для начала протрите режущий край от грязи и пыли. Затем распылите средство на все пятна ржавчины на ножницах и оставьте на 10 минут. Напоследок снимите ржавчину с помощью наждака или жесткой губки. А очистить и отполировать лезвия после обработки поможет уксус.

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