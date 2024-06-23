Какая бабочка долетит первой? Непростая головоломка для умников

Головоломки – интересные и полезные задачи, помогающие держать мозг в тонусе. Это отличный способ отвлечься от ежедневных тревог и устроить себе мини-квест, который точно улучшит настроение.

Внимательно взгляните на лабиринт. Бабочки стараются как можно быстрее добраться до цветка, но кто справится с задачей первой?

То, что головоломки могут улучшить настроение – научно доказанный факт. Ученые исследовали, что интеллектуальные тренировки улучшают работу префронтальной коры головного мозга. Головоломки улучшают когнитивные навыки и способствуют выделению дофамина – гормона радости.

Эти тесты часто используются для оценки интеллекта, наблюдательности, памяти и т.п. Логические игры бывают разных форм, но наиболее популярны те, которые стимулируют как зрение, так и разум.

На картинке вы видите пять бабочек, и они хотят добраться до цветка. Но цветок находится в конце запутанного лабиринта. Некоторые пути длинные, а некоторые не имеют конца. Вам предстоит определить, какая бабочка первой долетит до цветка.

Однако на это у вас есть всего 13 секунд.

Удалось ли вам быстро выполнить задание?

Правильный ответ – ниже.

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