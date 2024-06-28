Какая чаша наполнится первой? Головоломка 'со звездочкой'

Логическое мышление – очень важный навык для решения большого количества повседневных задач. А проверить ее наличие у себя можно с помощью интересной головоломки, которая заставит вас нестандартно думать и проявлять внимательность к деталям.

Следовательно, OBOZ.UA публикует такую головоломку. Перед собой вы видите каскад из соединяющихся между собой чаш. В верхнюю из крана наливается вода и перераспределяется дальше по трубкам. Ваша задача – определить, какая чаша наполнится первой. И в идеале это нужно сделать за 8 секунд.

Для поиска правильного ответа вам придется, например, привлечь свое умение сразу отбрасывать неважное. К примеру, вы можете сразу выбросить из расчетов те чаши, к которым ведут заблокированные трубки.

Далее сосредоточьтесь на том, из каких трубок вода начнет выливаться раньше, а из каких – позже. Будьте внимательны и примените свои аналитические способности, чтобы быстро найти правильный ответ. Помните, у вас всего восемь секунд на его поиск.

Впрочем, не сдавайтесь, даже если не успеете. В конце концов это не экзамен, а тренировка ваших когнитивных навыков. Итак, продолжайте логически размышлять над тем, как быстро вода будет наполнять одни чаши и вытекать из других.

Готовы дать свой вариант? Или, возможно, у вас не получается самостоятельно дать ответ? Тогда воспользуйтесь подсказкой ниже, где отмечена правильная чаша. Быстрее всего наполнится сосуд под номером 3, ведь вода в него начнет выливаться раньше, чем в чашу номер 2. При этом обе трубки, ведущие из него, заблокированы.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было определить, какая бабочка первой долетит до цветка.

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