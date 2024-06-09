Какая страна находится целиком внутри другой страны, но не имеет общей границы: географическая головоломка с хитростью

Приходилось ли вам решать головоломки, которые можно взять только с помощью нестандартного мышления? Эта задача по географии является отличным примером подобного.

Она была опубликована на сервисе Reddit в разделе r/puzzles, посвященном разного рода задачам на логику, внимательность и т.д. На первый взгляд, это похоже на обычный вопрос викторины по географии. Однако при более внимательном рассмотрении выясняется, что дать правильный ответ можно только если мыслить творчески.

Итак, вопрос звучит так: "Назовите страну, внутри которой полностью находится другая страна, но у них нет общей границы". Сразу дадим подсказку: существует по меньшей мере три варианта правильного ответа.

Конечно, первым приходит на ум Ватикан. Эта страна полностью находится не просто на территории Италии. Она вся вмещается в одной только ее столице в Риме. А еще есть Сан-Марино.

Также можно упомянуть Южноафриканскую республику. На ее территории находятся Лесото и Эсватини (бывший Свазиленд).

Но увы, все эти варианты не подходят. Они подпадают только под одно условие – полностью находятся внутри другой страны. Границы между ними при этом есть. Достаточно посмотреть на карту мира, где они четко очерчены.

Как же тогда дать правильный ответ на задачу, если здесь явно речь не идет о географическом расположении? Ответ ждет вас немного ниже. Пока предпримите еще попытку применить нестандартный подход к задаче.

Готовы дать хотя бы один ответ? Сформулируйте его мысленно или запишите (кстати, это вам действительно поможет), а теперь смотрите ниже там мы публикуем правильные варианты.

Итак, каким образом одна страна может полностью разместиться внутри другой и при этом не иметь общих границ? Все просто – полное название одной может быть частью названия другой. Вот правильные варианты

Боливия и Ливия. Первая находится в Южной Америке, а вторая – в Африке.

Сомали и Мали. Хотя обе страны расположены в Африке, общей границы у них нет. Между ними находятся Нигер, Чад, Судан и Эфиопия.

Иордания и Дания. Одну из них ищем на Ближнем Востоке – на берегу теплого Акабского залива, а другую – на севере Европы, между холодными Балтийским и Северным морями.

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