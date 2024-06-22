Какие болезни могут погубить розы: советы, как спасти клумбу

Розы радуют нас цветением весь теплый сезон – с мая по ноябрь. Но вырастить этот цветок не так просто, ведь он страдает от многих болезней и является к ним очень чувствительным.

Опытные цветоводы знают, как вовремя заметить проблему и что делать с розой, чтобы спасти ее. OBOZ.UA пересказывает их советы.

Мучнистая роса

Этот грибковый возбудитель нападает на молодые стебли и бутоны роз. Проявляется он в виде пятен, похожих на присыпанные мукой участки. Если не принять меры, налет покроет все растение, посереет и в конце концов уничтожит его.

Как лечить

Чтобы мучнистая роса не атаковала ваш розарий, следите за тем, чтобы между кустами всегда оставалось место. Растения должны хорошо проветриваться, на стеблях и листьях не должна застаиваться влага. Опасность представляет также чрезмерная подкормка. Профилактические и лечебные опрыскивания производят специальными фунгицидными препаратами.

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса

Это еще одно грибковое заболевание роз. Но налет от ее возбудителя образовывается красно-бурый либо фиолетовый. Чтобы не упустить его появление, нужно регулярно проверять обратную сторону листьев роз. Именно ам начинает развиваться болезнь.

Как лечить

Пораженные пероноспорозом побеги нужно срезать и уничтожить. А затем куст обработать фунгицидными препаратами. Проконсультируйтесь, чтобы выбрать средство, действующее именно на этого возбудителя. Также для защиты от болезни нужно подпитывать цветы фосфорными и калийными удобрениями.

Серая гниль

Одна из самых распространенных болезней, особенно любящая розы со светлыми лепестками. Если вы заметили на растении побуревшие гнилые побеги, это первый симптом. Чаще всего болезнь атакует цветок во время зимовки и ее проявления можно заметить во время того, как вы снимаете с кустов зимнюю защиту.

Как лечить

Пораженные розы нужно подкормить фосфором и калием в соотношении 2:1 и обеспечить максимально сухие условия. Во время лечения полив производить можно только под корень. Конечно, поврежденные части куста нужно сразу срезать и уничтожить.

Черная пятнистость, или марсонина розы

Внешне болезнь очень похожа на ложную мучнистую росу, но бурые пятна начинают появляться на внешней стороне листа. При этом с обратной стороны они не проявляются.

Как лечить

Поскольку это тоже грибковая инфекция, лечить ее нужно фунгицидными препаратами новейших поколений. Уберечь цветы от черной пятнистости поможет опрыскивание препаратами, повышающими устойчивость розы к болезням.

Филлостиктозная пятнистость

Это группа заболеваний, которые вызывают разные возбудители. Иногда это могут быть хаотически расположенные округлые пятна с выразительной широкой пурпурно-коричневой каймой. Впоследствии центр таких пятен становится пепельно-серым, но каемка остается неизменной. В другом случае кайма пятен имеет багровый оттенок. Поврежденные листья преждевременно желтеют и осыпаются.

Как лечить

Какой бы возбудитель ни вызывал филлостиктозную пятнистость, пораженный цветок спасет обработка современным фунгицидом. И во время лечения не поливайте розу сверху. Только под корень.

Пурпурная пятнистость

Как понятно из названия, пятна, вызванные этой болезнью, имеют пурпурный цвет. Иногда они настолько темные, что кажутся почти чёрными. Пораженные участки мелкие и округлые. На нижней стороне листа они имеют коричневый цвет.

Как лечить

Так же, как и большинство грибковых заболеваний из этого списка – с помощью фунгицидных препаратов. Применять их следует в соответствии с инструкцией.

Ржавчина роз

Этот грибок проявляется в виде маленьких выпуклых пятнышек, напоминающих наплывы ржавчины на металле. Возникают они на внутренней стороне листа. А у основания побегов можно заметить трещины, заполненные желтым порошком – это споры возбудителя.

Как лечить

Эта болезнь поддается лечению очень сложно. Все пораженные части розы следует удалить и уничтожить. Если куст сильно пострадал от ржавчины, его лучше сжечь до того, как он заразит соседние растения. Если же вам удалось обнаружить болезнь на ранней стадии, помочь могут такие препараты, как "Фалькон", "Ридомил Голд", "Профит" и "Топаз". Ими также можно профилактически обработать розарий ранней весной.

Бактериальный рак

Если на розе есть механические повреждения – надрезы, надломы и т.п. – через них она может подхватить эту опасную бактериальную инфекцию. Ее проявления имеют вид горбатых наростов, которые могут образовываться на корнях, у основания стеблей, на побегах. Они быстро увеличиваются в размерах, становятся жесткими и начинают загнивать. Вскоре гибнет все растение.

Как лечить

Если проявления болезни вы заметили у корневой шейки, придется уничтожить все растение. Спасти его не получится, а вот от него инфекция будет распространяться очень быстро. Если поражения расположены выше, можно срезать и обработать место среза 1% раствором медного купороса для дезинфекции.

Как защитить розы от болезней

В первую очередь всегда сверяйтесь с требованиями к высадке конкретного сорта. Если роза будет расти там, где для нее слишком темно или слишком много солнца, слишком влажно или очень ветрено, она будет более уязвима для инфекций.

Обязательно вносите все нужные удобрения. Но ни в коем случае не используйте дозировку, более рекомендованной. Это принесет больше вреда, чем пользы. Лучше положить немного меньше подкормки, чем перестараться с ней.

Весной, когда растения начинают просыпаться, проведите профилактическое опрыскивание. Это могут быть препараты против широкого спектра болезней или более узконаправленные фунгициды. Могут подействовать и некоторые народные средства, но их следует применять на очень ранних стадиях развития болезни.

Также не пренебрегайте правилами содержания роз. Собирайте и уничтожайте больные и опавшие листья. Важно делать это регулярно, а не раз или два за сезон. Поливайте растения только под корень. На мокрых листьях быстро поселяются и размножаются грибки. Уничтожайте насекомых-вредителей – они, помимо прочего, разносят инфекции.

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