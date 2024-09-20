Какие комнатные цветы пересаживают осенью: советы для лучшего роста

Осень – это время, когда природа готовится к покою. Казалось бы, в этот период пора приостановить все работы с растениями, но нет.

Некоторые комнатные цветы нуждаются в пересадке именно осенью, чтобы лучше расти и выглядеть в течение зимних месяцев. О том, о каких растениях идет речь, рассказывает OBOZ.UA.

Пересадка растений осенью может быть необходимой для их здоровья и дальнейшего качественного роста. Если выполнить ее своевременно и правильно, то растение лучше переживет зиму и подготовится к новому сезону.

Какие растения можно пересаживать осенью?

Не все комнатные растения одинаково хорошо реагируют на осеннюю пересадку. Существует определенный перечень видов, для которых это время наиболее благоприятно. Среди них вечнозеленые растения, такие как фикусы или дифенбахии, которые отличаются стабильным ростом в течение года, растения с медленным ростом, суккуленты и кактусы, а также некоторые виды орхидей.

В то же время растения, активно цветущие осенью или зимой, лучше не трогать до весны. Их корневая система во время цветения слишком уязвима.

Когда лучше пересаживать растения осенью?

Оптимальное время для осенней пересадки наступает в начале сезона, когда температура воздуха еще держится на уровне не ниже +15 градусов. Обычно этот период длится с начала сентября по середину октября. Слишком поздняя пересадка может быть рискованной, поскольку низкие температуры могут негативно повлиять на процесс адаптации растения к новым условиям.

Как правильно пересаживать растения осенью?

Сначала нужно выбрать горшок, который будет немного больше предыдущего. Не стоит выбирать слишком большой горшок, поскольку это может привести к задержке влаги, что окажет негативное влияние на корневую систему.

За несколько часов до пересадки увлажните почву. Затем осторожно извлеките растение и уберите все поврежденные и сухие корешки. Наконец насыпьте на дно горшка дренаж и посадите растение в свежую питательную землю. В завершение полейте цветок, но не используйте слишком большое количество воды.

После пересадки оставьте растение в тени на 1-2 недели, избегайте чрезмерного полива и откажитесь от подкормки на месяц.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что можно посадить на огороде в конце сентября и даже в октябре.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.