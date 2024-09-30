Каких ошибок следует избегать: секреты макияжа, если вам 30+

Времена меняются, так же и наше лицо. Каждое десятилетие жизни приносит свои особенности, и возраст 30+ – это самое время, когда мы начинаем замечать возрастные изменения, соответственно, под них важно подстраивать и свой макияж.

Как сделать это правильно, издание Glam расспросило у звездной визажистки Каши Лассьен. По ее словам, нет единого правильного или неправильного подхода к мейкапу в любом возрасте. Однако некоторые советы она все же назвала универсальными для тех, кто пересек отметку в 30 лет. И вот какие ошибки выделила эксперт, как основные.

Пренебрежение уходом за кожей

В юности, если наша кожа не приносит нам особых проблем, мы можем легко пропускать этап ухода за ней и при этом выглядеть великолепно. После 30 отсутствие ухода начинает сказываться на состоянии кожи. Лассьен назвала несколько жизненно важных привычек по уходу за кожей и ингредиентов, которым следует отдавать приоритет тем, кто достиг этого возраста. В первую очередь важно позаботиться о качественном увлажнении. Также отдавайте предпочтение косметике с пробиотиками и присмотритесь к сывороткам с витамином С, ретинолом и керамидами. Конечно, ваша кожа имеет индивидуальные потребности, которые лучше учесть во время личной консультации со специалистом, но визажистка совершенно непреклонна во мнении, что хороший макияж начинается с действительно хорошей подготовки кожи.

Нанесение косметики без хорошей основы

В 20 с небольшим лет наш цвет лица позволяет нам пропускать этап нанесения тональной основы. Однако после 30 на коже начинают быть заметны изменения, требующие коррекции. Начните с нанесения крема под глаза, увлажняющего средства и солнцезащитного фильтра. А затем на подготовленной коже примените оптимальный для вас тональный крем. Потратив время на создание такой базы, вы легко создадите естественный вид и легкое и хорошо растушенное покрытие.

Чрезмерное матирование

Во времена полового созревания наша кожа делается жирной, и это время для использования матирующих средств. Но после 30 лет такие средства лишь сильнее подчеркивают возрастные изменения и заломы на коже. А это делает лицо визуально старше. Начните отдавать предпочтение увлажняющим продуктам с эффектом легкого сияния – это визуально сделает лицо более здоровым и молодым. А продукты с матовым финишем используйте в основном в Т-зоне.

Плохой уход за инструментами для макияжа

Уход за косметическими инструментами – одна из задач, которая часто стоит в самом конце списка наших дел. Но это заблуждение. В остатках косметики хорошо размножаются бактерии, которые, попав на кожу, могут провоцировать воспаление и раздражение. Кроме того, грязные кисти и спонжи могут ухудшать качество нанесения продуктов на кожу и их растушевку. Поэтому не ленитесь регулярно мыть свои инструменты мылом без ароматизаторов и хорошо их просушивать перед последующим использованием.

Отказ от вечернего очищения

Кто из нас в юности не просыпался после вечеринки с несмытым макияжем? Но после 30 кожа уже плохо справляется с таким стрессом. Для поддержания хорошего вида вечернее очищение становится столь же важным, как и подготовка кожи к макияжу. Не забывайте полностью удалить все косметические средства с кожи перед сном и нанести на очищенное лицо соответствующий уход. И забудьте о салфетках для снятия макияжа – они не очищают кожу как полноценное умывание, и могут служить только для экстренных случаев, когда под рукой больше ничего нет.

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