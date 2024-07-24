Какие оттенки теней для век запрещены в зрелом возрасте: советы эксперта

Использование теней – один из самых лучших способов подчеркнуть глаза и быстро сделать эффектный макияж буквально парой продуктов. Но, как и любую другую косметику, их нужно применять в соответствии с состоянием вашей кожи, формой глаз и цветом лица.

Издание SheFinds обратилось к Керрин Джексон – гримерке, которая работает в кино, а также профессиональному визажисту Оскару Веласкесу, чтобы узнать, от каких теней лучше отказаться женщинам старше 40 лет. В этом возрасте начинает становиться заметным провисание верхнего века и некоторые цвета и оттенки могут сильно это подчеркнуть. Вдобавок эксперты назвали два типа теней, которые сработают на зрелой коже очень удачно.

Цвета, которых следует избегать

Красный металлик

Сам по себе красный цвет может не просто прибавить вам возраст, но и сделать ваш взгляд очень уставшим, создавая в целом нездоровый образ. Поэтому в любом возрасте нужно выбирать красные тени с большой осторожностью. Если же добавить к этой гамме эффект металлик, то он еще сильнее подчеркнет текстуру кожи и накинет вам лишние годы. Его вообще следует избегать в макияже, если вы не хотите выделить морщинки.

Ярко-малиновый цвет

Так же зрелой коже не всегда подходит яркий малиновый оттенок. Этот оттенок сложно нанести правильно, ведь именно он появляется на лице, когда мы страдаем аллергической реакцией или другим воспалением глаз. Использование малиновых теней может также создать впечатление, что вы только что долго и сильно плакали. И это нельзя назвать очень привлекательным.

Прозрачный блеск

Прозрачные тени для век с шимером также не самый лучший вариант, поскольку они могут подчеркнуть тонкие морщинки. Мелкие световозвращающие элементы в таких продуктах только усиливают видимость текстуры кожи, которую мы обычно стараемся, наоборот, сгладить макияжем.

Тени, которые лучше подойдут зрелой коже

Сатиновые тени

Тени для век с сатиновым финишем выделяются тонким, элегантным намеком на сияние. При этом в отличие от матовых, которые ложатся достаточно плоским слоем, они вдобавок создают определенный объем. А еще такие тени не слишком яркие и не мерцающие. Они помогают создать гладкий макияж и визуальный эффект увлажненной кожи.

Нейтральные матовые тени

Но совсем отказываться от матовых теней тоже не стоит. Нейтральные оттенки таких продуктов скрывают естественную текстуру и хорошо растушевываются. Особенно, если выбрать кремовую формулу вместо менее пластичной пудровой.

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