Какие сорта редиса можно посадить на огороде уже в сентябре и в чем их главная особенность

Редис обычно ассоциируется с маем и первым весенним урожаем. Однако опытные огородники отмечают, что определенные сорта можно посадить даже в сентябре. А выращивание редиса в тепличных условиях может существенно продлить сроки его потребления в свежем виде.

Это довольно неприхотливая культура, не требующая особых условий. Но при неправильном уходе плоды начинают горчить, или же вместо больших корнеплодов произрастает лишь длинная ботва. OBOZ.UA рассказывает, какие сорта редиса можно посадить на огороде в сентябре и в чем их главная особенность

Как выращивать редиску

Редис легко переносит понижение температуры, а оптимальным показателем считается 16–19 °C. Повышение до 20 °С может негативно отразиться на росте и развитии плодов.

Это очень светолюбивая культура, которую не стоит сеять в тени. Корнеплоды редис формирует в условиях короткого светового дня, поэтому подсветки в вечерние или утренние часы пользы не принесут.

Какая почва подойдет

Грунт следует подкормить перегноем. При этом важно не допустить избытка азота, поэтому навоз, компост или органика для тепличной редиски не подходят. В плотную или глинистую землю можно добавить небольшое количество торфа. Перед посадкой желательно внести в грядку сульфат калия.

Как поливать редис в теплице

Почву в теплице следует периодически увлажнять. Всходы редиса советуют поливать ежедневно из лейки с ситечком, прямо по листьям. В жару даже можно увеличить полив – в утренние часы и вечером, перед закатом. Для понижения температуры можно полить и междурядья.

Какие сорта подойдут для теплицы

Огородники говорят, что не все сорта редиса будут расти и давать хороший урожай в тепличных условиях. Следует выбрать те, которые могут переносить недостаток освещения. Эксперты рекомендуют следующие сорта: глобус, краса, алекс, тепличный грибовский, моховский (белый), марк, ксения и т.д. Подходят также ранние сорта: донар, французский завтрак, зоря.

В августе и сентябре можно посеять осенние сорта, которые огородники условно относят к азиатской группе: осенний гигант, софит, вюрцбургский 59, базис. Как правило, они формируют большие корнеплоды, которые дольше не увядают и не портятся. Осенние сорта лучше приспособлены к длительному хранению.

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