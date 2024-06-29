Какие ткани садятся во время стирки: что делать, если неприятность уже случилась

Стирка – это неотъемлемый бытовой процесс, который каждый из нас выполняет регулярно. Казалось бы, в нем нет ничего сложного, но иногда после него вещи деформируются и становятся значительно меньше

К счастью, есть несколько способов вернуть вещам их первозданный вид после усадки. О них более подробно читайте в материале OBOZ.UA.

Больше всего усадке подвержены натуральные ткани, а именно лен, шелк, шерсть и хлопок. Их волокна могут изменять свои свойства под воздействием влаги и температуры, разбухать, извращаться и т.д. Поэтому всегда следует обращать внимание на значки на этикетке изделия и следовать советам от производителя по стирке.

Искусственные ткани более крепкие и меньше деформируются во время стирки, но считать, что они не могут сесть после стирки не следует. Вискоза и лайкра способны уменьшиться на размер после первого контакта с водой. Однако если вещь уже деформировалась, это не значит, что ее нельзя спасти.

Растяжение

Один из самых эффективных способов вернуть вещам прежний размер, это растянуть их. Джинсы, брюки, шорты и футболки можно надеть на себя, пока они еще влажные и начать двигаться, чтобы волокна несколько разошлись. Плотную ткань можно вытягивать в направлении основной нити во время глажки.

Также можно повесить влажные вещи на вешалку, чтобы они растянулись под собственным весом.

Отпаривание

Если в вашем утюге есть функция отпаривателя или у вас просто отпариватель, то воспользуйтесь им. Это поможет вернуть вещам форму, однако перед этим прочтите этикетку на изделии и убедитесь, что высокие температуры не повредят ткань.

Вязаный свитер

Растягивать вязаный свитер не стоит, поскольку можно вытащить нити так, что потом их будет очень тяжело вернуть на место. Лучше воспользуйтесь детским шампунем.

Наберите в тазик теплую воду и растворите колпачок с детским шампунем. Затем уложите в жидкость свитер и оставьте на 20 мин.

После этого заверните вещь в полотенце, чтобы отжать лишнюю воду и разложить ее на горизонтальной поверхности до полного высыхания.

Нашатырный спирт

Сделайте раствор из воды и нашатырного спирта и замочите в нем одежду на 12 часов. Затем растяните его и высушите на вешенке.

Шерстяная одежда

Изделия из шерсти садятся, если их постирали в слишком горячей воде. Поэтому если вы столкнулись с такой проблемой, то смочите одежду в холодной воде, растяните на горизонтальной поверхности, закрепите чем-нибудь тяжелым и оставьте на 8 часов.

Также можно приготовить раствор воды и уксуса. На один тазик добавьте 2-3 столовых ложки кислоты и замочите там шерстяную одежду на 30 минут, периодически растягивая ее руками. Затем нужно ополоснуть вещь и оставить высыхать на горизонтальной поверхности.

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