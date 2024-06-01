Какие цветы лучше дарить летом: как продлить срок их свежести

Лето – время расцвета природы, ярких красок и теплых солнечных дней. В это время года люди стремятся сделать жизнь более яркой и приятной для себя и своих близких.

Букет свежих цветов – это всегда хороший подарок, способный поднять настроение и подарить радость. О том, какие растения лучше дарить летом, рассказывает OBOZ.UA.

К сожалению, из-за летней жары большинство цветов довольно быстро увядают. Поэтому лучше покупать сезонные растения и знать, как за ними правильно ухаживать.

Гортензия

Гортензия – это символ великолепия и изящества. Ее довольно крупные шаровидные соцветия выглядят очень эффектно как самостоятельно, так и в любом букете.

Гортензии бывают разных цветов: от нежно белого до ярко синего, что позволяет создавать разнообразные цветовые композиции. Они известны своей способностью долго сохранять свежесть при правильном уходе.

Чтобы цветы стояли как можно дольше, перед тем как ставить их в вазу, расщепьте стебель ножом и добавьте в воду таблетку аспирина. Затем поставьте растения в прохладную комнату, подальше от сквозняков.

Пион

Пионы – это классический выбор для летних букетов. Они имеют отличный аромат и незаурядную популярность среди женщин. Также эти цветы известны своим великолепием и длительным периодом цветения.

Возьмите широкую вазу и налейте в нее столько жидкости, чтобы 13 стебля пиона была в воде. Также следует ежедневно дополнительно опрыскивать цветы из распылителя.

Ромашки

Ромашки – это символ простоты и невинности. Они всегда вызывают ассоциации с летними лугами, беззаботностью и выглядят прекрасно в сочетании с другими полевыми цветами или как самостоятельный букет.

Ромашки следует ставить в холодную воду так, чтобы 3 части всего стебля были в ней. Однако перед этим, удалите из стеблей лишние нижние листья, которые будут касаться влаги, чтобы они не начали гнить и способствовать размножению бактерий. Менять воду нужно каждый день.

Подсолнух

Подсолнухи – это символ лета, солнца и радости. Они не только привлекают внимание своей яркой окраской, но и очень устойчивы к высоким температурам.

Вода в весе должна быть комнатной температуры. Можно добавить туда щепотку соли, чтобы подсолнечники дольше оставались свежими. Также не ставьте цветы туда, где есть сквозняки.

Альстромерии

Альстромерии – это утонченные цветы, напоминающие миниатюрные лилии. Они отлично хранятся в весе и часто используются для формирования букетов.

Эти растения не любят жару, поэтому вазу с ними следует ставить в прохладное, но светлое место, которое защищено от сквозняков. Также, чтобы цветы дольше оставались свежими, следует менять им воду ежедневно.

Эустома

Эустома, или лизиантус, – это нежные и изящные цветы, напоминающие розы, но имеющие более хрупкую структуру. Они бывают разных оттенков: от белого до фиолетового, что позволяет создавать разнообразные цветовые сочетания.

В любом случае не ставьте вазу с букетом под прямые солнечные лучи. Также раз в два дня следует менять цветам воду и подрезать их.

Что сделать, чтобы цветы дольше стояли в вазе

Возьмите 2 таблетки активированного угля, разотрите их в порошок и высыпьте в вазу перед тем, как ставить в нее цветы.

Добавьте в воду с цветами 2-3 капли нашатырного спирта и размешайте.

На 1 литр воды добавьте 2-3 столовые ложки обычной водки.

Измельчите 1 таблетку аспирина и добавьте в вазу с водой, прежде чем ставить в нее букет.

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