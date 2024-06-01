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Какие цветы лучше дарить летом: как продлить срок их свежести

Анна Онищенко
Rest
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Какие цветы лучше дарить летом: как продлить срок их свежести

Лето – время расцвета природы, ярких красок и теплых солнечных дней. В это время года люди стремятся сделать жизнь более яркой и приятной для себя и своих близких.

Букет свежих цветов – это всегда хороший подарок, способный поднять настроение и подарить радость. О том, какие растения лучше дарить летом, рассказывает OBOZ.UA.

К сожалению, из-за летней жары большинство цветов довольно быстро увядают. Поэтому лучше покупать сезонные растения и знать, как за ними правильно ухаживать.

Гортензия

Гортензия – это символ великолепия и изящества. Ее довольно крупные шаровидные соцветия выглядят очень эффектно как самостоятельно, так и в любом букете.

Гортензии бывают разных цветов: от нежно белого до ярко синего, что позволяет создавать разнообразные цветовые композиции. Они известны своей способностью долго сохранять свежесть при правильном уходе.

Какие цветы лучше дарить летом: как продлить срок их свежести

Чтобы цветы стояли как можно дольше, перед тем как ставить их в вазу, расщепьте стебель ножом и добавьте в воду таблетку аспирина. Затем поставьте растения в прохладную комнату, подальше от сквозняков.

Пион

Пионы – это классический выбор для летних букетов. Они имеют отличный аромат и незаурядную популярность среди женщин. Также эти цветы известны своим великолепием и длительным периодом цветения.

Какие цветы лучше дарить летом: как продлить срок их свежести

Возьмите широкую вазу и налейте в нее столько жидкости, чтобы 13 стебля пиона была в воде. Также следует ежедневно дополнительно опрыскивать цветы из распылителя.

Ромашки

Ромашки – это символ простоты и невинности. Они всегда вызывают ассоциации с летними лугами, беззаботностью и выглядят прекрасно в сочетании с другими полевыми цветами или как самостоятельный букет.

Какие цветы лучше дарить летом: как продлить срок их свежести

Ромашки следует ставить в холодную воду так, чтобы 3 части всего стебля были в ней. Однако перед этим, удалите из стеблей лишние нижние листья, которые будут касаться влаги, чтобы они не начали гнить и способствовать размножению бактерий. Менять воду нужно каждый день.

Подсолнух

Подсолнухи – это символ лета, солнца и радости. Они не только привлекают внимание своей яркой окраской, но и очень устойчивы к высоким температурам.

Какие цветы лучше дарить летом: как продлить срок их свежести

Вода в весе должна быть комнатной температуры. Можно добавить туда щепотку соли, чтобы подсолнечники дольше оставались свежими. Также не ставьте цветы туда, где есть сквозняки.

Альстромерии

Альстромерии – это утонченные цветы, напоминающие миниатюрные лилии. Они отлично хранятся в весе и часто используются для формирования букетов.

Какие цветы лучше дарить летом: как продлить срок их свежести

Эти растения не любят жару, поэтому вазу с ними следует ставить в прохладное, но светлое место, которое защищено от сквозняков. Также, чтобы цветы дольше оставались свежими, следует менять им воду ежедневно.

Эустома

Эустома, или лизиантус, – это нежные и изящные цветы, напоминающие розы, но имеющие более хрупкую структуру. Они бывают разных оттенков: от белого до фиолетового, что позволяет создавать разнообразные цветовые сочетания.

Какие цветы лучше дарить летом: как продлить срок их свежести

В любом случае не ставьте вазу с букетом под прямые солнечные лучи. Также раз в два дня следует менять цветам воду и подрезать их.

Что сделать, чтобы цветы дольше стояли в вазе

  • Возьмите 2 таблетки активированного угля, разотрите их в порошок и высыпьте в вазу перед тем, как ставить в нее цветы.
  • Добавьте в воду с цветами 2-3 капли нашатырного спирта и размешайте.
  • На 1 литр воды добавьте 2-3 столовые ложки обычной водки.
  • Измельчите 1 таблетку аспирина и добавьте в вазу с водой, прежде чем ставить в нее букет.

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