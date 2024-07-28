Какие цветы можно посадить в саду в Украине в августе, а какие можно пересадить?

Август начинает переход лета в осень, но это все еще время активных работ в саду. В частности, в августе сажают отдельные виды цветов, а некоторые пересаживают.

OBOZ.UA собрал основные советы опытных садоводов по этой теме. Они назвали основные виды, требующие ухода и высадки в августе.

Какие цветы посадить в августе

Именно в конце лета наступает лучшее время, чтобы высадить двухлетние растения в цветнике. В таком случае они успеют до конца сезона хорошо укорениться и развиться, а следующим летом зацветут. Обратите внимание на упаковку с семенами. Те, которые промаркированы, как двухлетники, можно засевать. К видам, которые можно сажать в августе, относятся:

гвоздика китайская – бордюрный цветок, имеющий большое количество сортов и расцветок;

– бордюрный цветок, имеющий большое количество сортов и расцветок; флокс – эти цветы, в зависимости от сорта, могут распускаться на протяжении всего лета, низкорослые выпустят стебли примерно в 40 см высотой, высокие вырастают до 60-90 см;

мальва – высокий многолетник успеет хорошо прижиться до наступления зимы, но сажайте мальвы там, где они будут защищены от ветра;

– высокий многолетник успеет хорошо прижиться до наступления зимы, но сажайте мальвы там, где они будут защищены от ветра; садовая ромашка – неприхотливое растение хорошо переносит какие-либо манипуляции в момент, когда оно не цветет, но в августе процедуры будут очень эффективными, ведь жара начинает спадать и это облегчает приживание ромашки на новом месте;

– неприхотливое растение хорошо переносит какие-либо манипуляции в момент, когда оно не цветет, но в августе процедуры будут очень эффективными, ведь жара начинает спадать и это облегчает приживание ромашки на новом месте; дельфиниум – обычно в августе летние ливни прекращаются и это позволяет растению лучше прижиться, ведь оно не любит лишнюю влажность;

– обычно в августе летние ливни прекращаются и это позволяет растению лучше прижиться, ведь оно не любит лишнюю влажность; рудбекия – яркий многолетний садовый цветок хорошо приживается, когда его не высади, главное, чтобы было достаточно времени на укоренение;

– яркий многолетний садовый цветок хорошо приживается, когда его не высади, главное, чтобы было достаточно времени на укоренение; садовый колокольчик – цвести растение начинает уже весной, поэтому его лучше высевать в конце лета предыдущего сезона;

– цвести растение начинает уже весной, поэтому его лучше высевать в конце лета предыдущего сезона; маргаритка – цветок выращивают в саду, как двухлетник, а значит август будет удачным временем для его высева.

Какие цветы пересаживают в августе

Также август – удачное время пересадить отцветшие многолетники. К ним можно отнести примулы, ландыши, лилии, алисумы, камнеломки, ирисы, армерии, пионы, флоксы, дельфиниумы, маргаритки и т.д. При этом важно соблюдать правильные временные промежутки. Примулы разделяют и пересаживают в самом начале месяца, а пионы – в середине. В конце августа приходит время пересаживать любые луковичные цветы.

Для пересадки корневищные растения выкапывают из земли, аккуратно смывают почву и разламывают или режут корневище на части таким образом, чтобы на каждой были почки – это позволит растению восстановиться и размножиться. После разделения разломанное или разрезанное место обязательно присыпьте золой или истолченным древесным углем, либо обработайте медным купоросом во избежание проникновения инфекции.

Луковицы лилий, тюльпанов, нарциссов и других подобных растений вынимают из земли и обследуют. Если подземная часть сильно разрослась, ее делят на гнезда луковиц, обрабатывают срезы и рассаживают. Посаженные в августе растения зацветут уже в следующем сезоне. Маленькие луковички, которые называют детками, отделяют от стебля и высаживают для доращивания, чтобы через два-три года получить полноценную цветущую лилию.

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