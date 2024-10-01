Какие цветы нужно посадить уже сейчас, чтобы получить клумбу весной

Осень – идеальное время для того, чтобы начать планировать обустройство сада на следующий год. Если вы хотите получить пышные и красочные клумбы в первые весенние месяцы, некоторые цветы стоит посадить уже сейчас.

Поскольку погода в начале октября остается сухой и сравнительно теплой, это идеальное время для посадки весенних луковиц. Эксперты рассказали, какие растения смогут пережить зимние морозы и начнут радовать цветением с появлением первого весеннего солнца.

Нарциссы

Нарциссы стали символами весны благодаря яркой и жизнерадостной вспышке желтого цвета, извещающей о возрождении природы. Крэйг Уилсон, эксперт по садоводству и основатель Gardeners Dream, подчеркнул: главное – посадить луковицы в землю до того, как ударит первый сильный мороз, чтобы растения успели пустить корни.

Высаживать луковицы нарциссов следует на глубину примерно 10-15 см и на расстоянии 10 см друг от друга в хорошо дренированную почву. Они хорошо растут на солнце или полутени. Избегайте чрезмерного полива, поскольку нарциссы не любят переувлажнения.

Тюльпаны

Тюльпаны предлагают широкий спектр ярких цветов: от темно-фиолетовых до ярко-желтых – есть оттенки на любой вкус. Эти цветы элегантной формы идеально украсят садовые бордюры и внутренние дворики.

Луковицы тюльпанов следует углублять в землю примерно на 20 см и на расстоянии 10 см друг от друга. Они также любят питательную почву, поэтому стоит добавить в яму компост без торф. Тюльпаны хорошо растут на легкой, дренированной почве, на грядках, где много солнца. Хорошо полейте их после посадки, но убедитесь, что почва остается достаточно сухой, чтобы предотвратить гниение.

Ирисы

Ирисы – не только привлекательные, но и полезные цветы. В саду ирисы станут ключевым растением для опылителей. Ирисы наполнят придомовую территорию приятным свежим ароматом. Луковицы следует сажать на глубину 10 см и на расстоянии примерно 10 см друг от друга.

Аллиумы

Аллиумы просто потрясающие. Высокие стебли придадут интересных акцентов саду. Луковицы аллиумов следует сажать на глубину 10 см и на расстоянии примерно 15 см друг от друга в хорошо дренированную почву. Аллиумы хорошо растут на солнце. После посадки грядку нужно немного полить, но весной растения не нуждаются в обильном увлажнении.

Крокусы

Крокусы – неприхотливые ранние цветы. Высаживайте луковицы крокусов на глубину 5 см и располагайте их на расстоянии 5-8 см друг от друга. Лучше всего они чувствуют себя на хорошо дренированной почве. Крокусы будут расти как на солнце, так и в полутени, главное – поддерживать почву влажной, но не заболоченной.

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