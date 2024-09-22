Уже время: как подготовить гортензию к зимнему холоду

Гортензия – настоящее украшение сада, завораживающее ярким и пышным цветением. Опытные садоводы отмечают, что на качество цветения в следующем сезоне существенно повлияет правильная подготовка растений к зиме.

OBOZ.UA рассказывает, какие подкормки нужны гортензиям и стоит ли укрывать растения на зиму. Заморозки могут повредить молодые еще не одревесневшие побеги, поэтому о подкормках стоит подумать уже в начале осени.

Чем подкормить гортензии

Последнюю подкормку советуют провести до конца сентября. Использовать следует удобрения, не содержащие азота. Азот отвечает за наращивание зеленой массы, что осенью будет излишним.

Также следует начать удалять нижние листья, чтобы ускорить одеревенение побегов. Удалять листья нужно постепенно, начиная с конца августа и до начала октября. Процедура проста – продвигаться следует снизу куста к его верхушке.

На зиму достаточно оставить только листья на кончиках веток, чтобы защитить молодые цветочные почки. Все сухие соцветия также следует удалить.

В середине сентября рекомендуется вносить под гортензии фосфорно-калийные удобрения. Это поможет укрепить растение и сделать более устойчивой корневую систему. В корнях должны скопиться питательные вещества на зиму.

В конце сентября производят последний полив, дальше будет достаточно естественных осадков, чтобы не стимулировать движение сока в более позднюю пору.

Как сделать укрытие для гортензий

Прежде всего, нужно завернуть кусты в любой материал с высокой воздухопроницаемостью. Можно взять хлопок, лен, шерсть или другие натуральные ткани. Подойдет также агроволокно.

Вокруг уже обернутой гортензии нужно установить каркас из свернутой в цилиндр сетки или досок. Обратите внимание, что верхняя часть накрытия должна быть выше куста на 10-15 см, а расстояние между кустом и каркасом по бокам должно составлять не менее 10-15 см.

Землю между гортензией и каркасом следует посыпать сухими опилками или листьями.

Садоводы также советуют обернуть каркас снаружи пленкой, рубероидом или другим изоляционным материалом.

Подушка из ветвей хвои и сухих листьев сыграет роль "амортизатора" в случае сильного снегопада и поможет избежать повреждения ветвей.

Взрослые сорта древовидной и метельчатой гортензии достаточно просто тщательно обернуть землей над корнем и присыпать именно этот участок слоем листьев или опилок. Этим гортензиям важнее всего защитить корневую систему, а не побеги.

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