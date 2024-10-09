Какие цветы посадить рядом, чтобы получить стильную клумбу: лучшие варианты

У природы не существует плохих комбинаций растений – если какие-то два выросли рядом, значит это уже удачный дуэт. Впрочем, зная свойства разных видов, вы можете создавать в своем саду сочетания, которые будут выглядеть стильно, а заодно еще и решат для вас определенные практические задачи.

Чтобы узнать правила удачного комбинирования растений на клумбе, издание Homes and Gardens обратилось к профессиональным садоводам. Они назвали 8 принципов правильного сочетания видов, а также предложили несколько интересных комбинаций.

Какой бы из этих подходов ни выбрали, вот вам универсальный экспертный совет: начните с того, что выберите два растения, которые хорошо дополняют друг друга. Затем посадите их группами по три или пять и в течение сезона понаблюдайте, как они растут и взаимодействуют. Цель состоит в том, чтобы они заполнили собой пространство так, чтобы не было видно почвы под ними. Так ваш сад быстро приобретет профессионально оформленный вид.

Сажайте в тенистых местах белые цветы

Всем нам хочется, чтобы в саду было как можно больше света, но пышная растительность создает много тени. Выход из ситуации достаточно прост – посадите в наименее освещенных уголках тенелюбивые растения с белыми цветами. И объедините их так, чтобы они поочередно цвели в течение сезона. Так на конец лета и осень тенистые участки хорошо украсит анемона Honorine Jobert. Хорошим выбором также станет купена. Ее кремово-белые цветы в форме колокольчиков создадут с анемонами интересный контраст.

Сочетайте между собой привлекающие опылителей растения

Если вместе с цветами вы выращиваете на своем участке любые плоды, вам точно понадобится помощь насекомых-опылителей. Привлечь их помогают цветы, обладающие одновременно ярким цветом и выраженным ароматом. Пример такого тандема – это лаванда и вероника. Они обе имеют сине-фиолетовые цветы, довольно долго цветут и привлекают множество насекомых. Кстати, веронику также можно найти и в других цветах – красном, розовом и белом.

Комбинируйте декоративные засухоустойчивые растения

Каждому саду нужны простые в уходе многолетние лиственные растения, заполняющие пробелы и привлекающие внимание в течение всего сезона. В идеале следует выбирать устойчивые к засухе виды, которые в жаркие периоды не будут терять декоративность. К примеру, удачным сочетанием станут крестовник и ломандра. Листья обоих растений обладают хорошими декоративными свойствами, а еще их можно сажать вместе в один горшок. Крестовник в таком случае будет расти вверх, а ломандра – спадать каскадом с краев. При этом оба растения имеют схожие условия выращивания – хорошо чувствуют себя и в полутени, и на солнце.

Не забывайте о цветущей классике

Конечно, можно бесконечно искать удачное сочетание растений для своего сада и придумывать все новые и новые комбинации. Но некоторые пары давно проверены временем и отлично работают всегда. К примеру, кустовые розы и гортензии. Цвета выбирайте по своему вкусу. А если хотите более смелого эксперимента, посадите рядом с ними перовскию и флоксы и наблюдайте взрывы цвета все лето напролет.

Сочетайте растения с яркими или причудливыми листьями

Иногда все, что нужно для счастья, это ухоженный куст папоротника – его пышными резными листьями можно любоваться бесконечно. Но добавьте вокруг несколько декоративных хостов и они удачно оттенят растение своими полосатыми или пятнистыми листьями. Хотите еще больше пышности? Дополните эту пару японской хаконехлоа. Или скомбинируйте папоротник с астильбой, которая тоже имеет декоративные листья.

Используйте цветовой круг

Вы точно видели этот инструмент в руках стилистов или дизайнеров интерьеров. С помощью цветового круга они определяют оптимальные сочетания цветов в одежде и жилье. Но что мешает вам применить его для оформления сада? Выберите цвета, комбинация которых вам нравится больше всего, и найдите подходящие растения для своего сада. Например, желтый тысячелистник сформирует красивый контраст с чем-то фиолетовым, как шалфей. К тому же оба растения очень устойчивы к условиям содержания и не требуют много ухода.

Формируйте клумбу, как букет

Хотите подсмотреть несколько интересных идей для планирования клумбы? Пройдитесь по флористическим студиям. Растения, которые профессиональные флористы складывают в букеты, будут выглядеть не хуже вместе на вашей клумбе. Более того, это сейчас тренд – выделять часть сада под выращивание цветов, которые вы будете срезать для дома. Хотите попробовать этот подход? Тогда обратите внимание на многолетники, обладающие способностью зацветать повторно. Примером таких растений могут служить гербера и буддлея. Они дают множество цветов с весны до конца лета. Чем больше вы их срезаете, тем больше они цветут.

На альпийских горках сажайте высокие пары

Если вы хотите обустроить в своем саду альпийскую горку, но сделать ее по-настоящему заметной и необычной, обратите внимание на растения с высокими цветами. Такие, как солнцелюбивые вербена и агапантус. За счет длинных стеблей они не будут прятать от глаз красивую каменистую почву горки. И при этом украсят такую клумбу ярким цветением.

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