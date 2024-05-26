Какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде: последствия неприятно вас поразят

Покупка подержанных вещей – хорошая практика, с какой стороны ни посмотри. Это и рациональное использование ресурсов, и возможность найти что-то действительно стильное, и существенная экономия, в конце концов.

Но врачи предостерегают: в секонд-хенде покупать можно не все. Некоторые бывшие в употреблении предметы могут представлять серьезную опасность. OBOZ.UA рассказывает, какие полки обходить, когда вы посещаете магазин подержанных вещей.

Нижнее белье

Микрофлора нашего организма – вещь очень индивидуальная. Иногда проблемы могут возникать просто из-за реакции двух абсолютно здоровых сбалансированных микрофлор во время взаимного контакта. Поэтому все, что контактирует с чувствительными зонами тела, не стоит покупать в секонд-хендах. В первую очередь речь идет о трусах, бюстгальтерах, колготках, носках, чулках и купальниках.

Насчет термобелья специалисты спорят. С одной стороны оно относится к нательному, с другой – его обычно не носят на совершенно голое тело. В любом случае, ношенное термобелье может иметь микрорастяжения, которые будут влиять на его эффективность. Поэтому принимайте собственное решение взвешенно.

Головные уборы

Хотя волосистая часть головы не так чувствительна, как интимные зоны, все же с ней могут возникать свои проблемы. В волосах может водиться грибок, который провоцирует перхоть, или паразиты – вши и гниды. Поэтому приобретение шапок и шляпок может быть не очень безопасным шагом.

Спортивная одежда

Во время тренировок спортивные вещи впитывают немало пота, поэтому отстирать их бывает очень непросто. Даже из новой вещи после одной тренировки бывает сложно вывести запах. Что уж говорить о ношеной одежде для спорта.

Шерстяные трикотажные вещи

Пористая структура натуральной шерсти нуждается в деликатном подходе к уходу. Такие вещи стирают специальными средствами при низких температурах и сушат соответствующим образом. В секонд-хенде свитерам и кардиганам вряд ли будут уделять такое внимание. Поэтому их можно покупать разве что для того, чтобы распустить на нитки и связать что-то новое.

Мягкие игрушки

Выстирать мягкие игрушки, чтобы отчистить их от пыли, пылевых клещей, а иногда и клопов очень непросто. Потому что паразиты могут жить глубоко внутри предмета. А химикаты, применяемые для дезинфекции б/у вещей, действуют только поверхностно. Кстати, эти же химикаты могут вызвать аллергическую реакцию у новых обладателей игрушек. Поэтому следует к подобным покупкам подходить с большой осторожностью.

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