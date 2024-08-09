Какие вещи никогда не стоит класть в сушилку: могут испортиться сами и повредить прибор

Сушильная машина – прекрасное решение для небольших квартир, где нет места развешивать вещи. Да и в большом доме она значительно упрощает задачу ухода за одеждой после стирки. Но эксперты предупреждают: класть в нее можно далеко не все.

Из-за высокой температуры и сухости воздуха в барабане сушилки могут выводить из строя некоторые ткани и портить отдельные материалы. OBOZ.UA рассказывает, что ни в коем случае нельзя сушить машинным методом.

Резина

Все, что содержит резиновые элементы, нужно сушить на воздухе, ведь в сушилке такие вещи плавятся и деформируются. К ним можно отнести обувь с резиновой подошвой, коврики для ванной или ковры с резиновой подкладкой.

Спандекс

Этот синтетический материал делает крепкими спортивные вещи, купальники, нижнее белье. Он помогает им держать форму и долго не выходить из строя. Но совершенно неспособен противостоять теплу в барабане сушильной машины. Потому ему там не место.

Деликатная одежда

Все вещи, которые нужно стирать вручную, а это шелк, шерсть, кожа, не годятся для машинной сушки. Также не стоит класть в барабан одежду, украшенную тонким кружевом, пайетками или стразами. Такой декор тоже может быть поврежден без возможности восстановления.

Вещи, загрязненные песком

А этот загрязнитель уже может повредить саму машину. Пещинки способны попадать глубоко в механизм устройства и повреждать его вплоть до полного выхода из строя. Поэтому пляжные полотенца и футболки лучше ополаскивать перед основной стиркой, а затем все равно сушить на воздухе.

Вещи, покрытые шерстью

Вещи с избытком шерсти домашних животных, такие как одеяло собаки или лежанка кота, также могут быть опасны для вашего прибора. Более того, в сушилке шерсть может загореться и стать причиной пожара. Именно поэтому после каждого использования сушилки необходимо чистить в ней ловушку для ворса и пылесосить машину для глубокой чистки несколько раз в год.

Предметы с пятнами от жира или бензина

Любые легковоспламеняющиеся субстанции на ткани легко загораются во время машинной сушки. К ним можно отнести как бензин, который иногда используют для пятновыводения, так и жиры, которые вы используете в быту.

Полотняные кроссовки и кеды

Обычно такую обувь скрепляют клеем. А под действием высокой температуры клей теряет свои свойства и ваша любимая пара после машинной сушки может просто развалиться у вас в руках.

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