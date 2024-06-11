Какими были школы времен СССР: толпы клонов и множество 'нельзя'

Существует устойчивый миф о якобы чрезвычайно качественном образовании в СССР. Но если копнуть глубже, окажется, что его суть заключалась в стандартизированном воспитании детей, а не развитии их способностей и индивидуальных талантов.

К такому выводу пришел белорусский блоггер Максим Мирович, изучающий и анализирующий советский опыт. Он собрал семь запретов, действовавших в школах Союза. Сейчас они кажутся настоящей дикостью.

Яркие волосы, макияж, пирсинг

Современные школьники имеют свободу самовыражения через внешность даже в школах, где носят форму. Детям в СССР это запрещалось. Они должны были соответствовать образу советских школьников. Запрет на пирсинг попал даже в фильм "АССА". В нем главного героя по имени Бананан забирают в тюрьму и сажают в "пресс-хату" с уголовником только за то, что у него уши была серьга и он отказался ее снять. От этих предрассудков стали отказываться только в начале перестройки.

Длинные волосы у парней

Отдельное резко негативное отношение у учителей и администрации школ вызвали парни с длинными волосами. Даже стрижка "под Beatles" считалась нарушением. В лучшем случае такому подростку угрожал товарищеский суд, в худшем его могли насильственно постричь.

Шариковые ручки

Даже в первые постсоветские годы можно было встретиться с этим абсурдным запретом в школах. Откуда он появился, до сих пор точно неизвестно. Одни учителя говорили, что шариковая ручка не дает развить красивый почерк, другие заявляли, что писание ею искажает осанку. Некоторые говорят, что к ним относились негативно по той же причине, что и к джинсам и жвачке – считали их признаком западного образа жизни.

Короткие юбки

Хотя в семидесятых мода на мини была повальной, в школах с такими юбками боролись. Доходило до того, что в некоторых учебных заведениях завучи с утра встречали девочек с линейкой и измеряли им длину юбки. Если расстояние от колена до ее края казалось завучу слишком большим, девочку отправляли домой переодеваться. Не убеждал их даже тот аргумент, что за год дети вырастали и форма становилась им попросту маловатой.

Кроссовки

Сейчас сложно найти школьника, который постоянно ходил бы на занятия в чем-то, кроме кроссовок. А в СССР такую обувь за пределами спортзала называли признаком "пустой хипповой жизни" и даже "стиляжничеством". За появление в кроссовках, особенно на модных в восьмидесятых липучках, могли даже выгнать с уроков. Однако из этих правил бывали и исключения. Кеды советского производства могли и разрешить.

Жевательная резинка

Жевательная резинка как явление была запрещена в СССР до 1976 года. Людей, которые ее любили, выставляли на посмешище, рисовали на них карикатуры и снимали пропагандистские ролики. Однако молодежь была в восторге от этого продукта – за приличную жвачку готовы были отдавать огромные деньги. В последние годы существования Союза этот запрет смягчился и советские заводы даже начали производить собственную жвачку. Но в школе она оставалась под запретом до последнего.

Занятие каратэ и бодибилдингом

Существует множество версий, почему в СССР находились под запретом секции восточных единоборств и залы для занятия силовыми упражнениями. Но милиция все время занималась розыском таких подпольных кружков и арестовывала посетителей и тренеров. Конечно, у подростков запрещенные виды спорта вызвали удвоенный интерес. Они учились тренироваться самостоятельно и воспроизводили движения актеров из фильмов о единоборствах во время дворовых игр.

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