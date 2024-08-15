Какой автомобиль проедет перекресток первым? Задание по ПДД с неочевидным ответом

Иногда на дороге у водителей могут случаться нетипичные ситуации, например, необходимость развернуться на 180 градусов на перекрестке. И нужно очень четко соблюдать требования ПДД, чтобы справиться с этим маневром безопасно.

Именно ему посвящена задача, опубликованная Telegram-каналом "Тесты ПДД 🇺🇦 (vodiy.ua)". По условиям задачи два автомобиля одновременно приближаются к перекрестку и одному из них нужно развернуться. Кто из них в такой ситуации должен проехать пересечение дорог первым?

Итак, белый автомобиль сигнализирует о намерении выполнить разворот на 180 градусов. А водитель зеленого планирует двигаться дальше в том же направлении. Вам нужно определить, как они должны разъехаться на нерегулируемом равнозначном перекрестке. Кто проедет его первым? Вариантов ответа на этот вопрос два:

первым проедет белый автомобиль; первым проедет зеленый автомобиль.

Конечно, на нерегулируемом перекрестке мы сразу вспоминаем правило препятствия справа. Но в данной ситуации оно работает достаточно хитрым образом.

Сначала препятствием справа является белый автомобиль для зеленого. Поэтому водитель зеленого авто должен остановиться, чтобы дать ему дорогу.

Но водитель белой машины двигается не прямо, а разворачивается, а значит, во время выполнения разворота уже зеленое авто окажется с правой стороны от белого. Поэтому перед окончанием маневра водитель белого автомобиля должен предоставить возможность водителю зеленого автомобиля закончить проезд первым. И только после этого завершить выполнение разворота.

Таким образом, правильным ответом здесь является второй. Первым перекресток проедет водитель зеленого автомобиля.

Ранее OBOZ.UA публиковал не менее хитрую задачу о развороте на перекрестке под запрещающим знаком.

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