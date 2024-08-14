Может ли водитель совершить разворот на перекрестке, если есть знак о запрете? Задание по ПДД с нюансом

Знание и соблюдение ПДД – залог безопасности дорожного движения. Правила четко устанавливают, что у дорожных знаков есть приоритет над дорожной разметкой. Однако на сложных перекрестках иногда трудно сориентироваться в ситуации, особенно водителям-новичкам.

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Может ли водитель совершить разворот на перекрестке, если есть знак о запрете?

Разрешается ли выполнить разворот в изображенной ситуации?

Разрешается по любой траектории. Разрешается по траектории 1. Разрешается по траектории 2. Запрещается.

Объяснение

Сначала о теории. Дорожные знаки по пункту 8.4 ПДД делятся на группы:

а) предупредительные – содержат информацию о приближении к опасному участку дороги и характере опасности;

б) знаки приоритета – устанавливают очередность проезда перекрестков, дорог и т.п.;

в) запрещающие знаки – устанавливают или отменяют определенные ограничения в движении;

г) приказные – показывают обязательные направления движения или отменяют некоторые ограничения;

ґ) информационно-указательные – устанавливают или отменяют определенный режим движения, а также информируют о расположении населенных пунктов, разных объектов, территорий, где действуют специальные правила;

д) знаки сервиса – информируют о расположении объектов обслуживания;

е) таблички к дорожным знакам – уточняют или ограничивают действие знаков, вместе с которыми они установлены.

На картинке мы видим знак 3.24 "Разворот запрещен". Этот знак запрещает разворот транспортных средств. Его действие распространяется только на первый перекресток проезжих частей, поэтому разворот по траектории "2" разрешается.

Правильный ответ

Следовательно, правильный ответ 3 – разрешается движение по траектории 2.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу о движении на нерегулируемом перекрестке с плохой видимостью.

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